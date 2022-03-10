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BBC恢復在俄羅斯的采訪和播出

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）上周五（3月4日）英國廣播公司BBC宣布暫停該媒體記者在俄羅斯的采訪工作。在此之前，俄羅斯國家杜馬通過了一項法案，將傳播有關俄軍隊的“虛假信息”定為犯罪。相關行為將被課以高額罰款和最高15年刑期。

根據該法案，散布有關俄羅斯軍人的所謂的虛假信息、詆毀俄羅斯武裝部隊、呼籲對俄羅斯實施制裁的行為受法律制裁。

英國廣播公司總裁蒂姆·戴維（Tim Davie）說，俄羅斯新通過的這項法律可能會“將獨立的新聞報道過程定義為犯罪行為”，他警告說新聞工作者可能“僅僅因為從事新聞工作”而面臨起訴。

不過BBC最新公布的聲明指出，在俄羅斯恢復新聞廣播是“在考慮到了新法律的同時，也考慮到從俄羅斯內部做出報道的迫切需要”。

聲明中說：“在經過深思熟慮之後，我們決定在今天晚上（3月8日星期二）恢復來自俄羅斯的英文報道。”

聲明中寫道：“我們將按照BBC嚴格的編輯標准，獨立、公正地講述故事的關鍵部分。確保我們在俄羅斯的工作人員的安全仍然是我們的首要任務。”

一系列西方媒體暫停了從俄羅斯境內進行采訪報道，包括《紐約時報》、加拿大廣播公司、德國電視台一台和電視二台、彭博新聞社以及美國有線新聞網CNN和哥倫比亞廣播公司。

（法新社）

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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