他國向烏克蘭提供戰機？事情恐怕沒那麼簡單

烏克蘭有哪些戰機？

根據斯德哥爾摩國際戰略研究所（IISS）提供的信息，烏克蘭空軍目前只有老舊的蘇製MiG-29和 Sukhoi-25、Sukhoi-27戰鬥機，用於空防和地面部隊支援。該國飛行員只接受過此類飛機的培訓。目前不清楚，有多少烏克蘭戰機已被俄方摧毀。

哪些國家有能力提供？

上月底，歐盟共同外交與安全政策委員博雷利曾考慮，擁有此類戰機的歐盟國家可向烏克蘭提供。根據斯德哥爾摩國際戰略研究所搜集的數據，前華約國中只有少數幾個國家擁有蘇聯 MiG-29 戰鬥機--波蘭（28 架）、斯洛伐克（14 架）和保加利亞（11 架）。差不多20 年前，波蘭以1歐元的象徵性價格從德國獲得這些戰機。

相關討論現況

日前，美國國務卿布林肯在訪問摩爾多瓦時證實，正與波蘭就向烏克蘭提供戰機事宜磋商。美國媒體報導說，若波蘭將現有戰鬥機移交給烏克蘭，美國有可能向波提供美製F-16 戰鬥機作為補償。

不過，華沙周二關於轉經在徳美國空軍基地拉姆施泰因（ Ramstein ）向烏交付波 MiG-29戰機噴氣式飛機的建議，被華盛頓婉拒。

五角大樓一發言人對戰機從美在歐北約基地進入烏克蘭交戰領空的設想表示「強烈擔憂」。華盛頓認為，波蘭應自行設法將戰機送入烏克蘭。

存在哪些風險？

一位不願透露姓名的法國戰鬥機飛行員指出，要交付一架飛機，就得將其飛到有關國家，這可能會被定義為參與衝突；陸路運輸雖然可能，但物流程序極其復雜，更何況目前烏克蘭境內大量橋梁已被毀。

同樣重要的是，烏克蘭軍用機場的現狀以及該國的戰機保養能力。俄軍已轟炸了數個機場。上周日，基輔西南約200公里處的文尼察市(Winnyzja)機場即已被俄導彈完全摧毀。

而莫斯科已警告烏克蘭的西方鄰國不得窩藏烏克蘭戰機。俄國防部明確表示：「這些國家的機場網路用作烏克蘭戰機基地以及隨後用於對抗俄羅斯軍隊，均可被視為這些國家參與武裝衝突。」

（法新社）

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