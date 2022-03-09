美商務部長：若半導體陸企無視對俄禁令 也將制裁

集微網消息，《紐約時報》報導，本周二美國商務部長吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 在接受採訪時表示，如果一些中國公司無視美國對俄羅斯的出口限制，也將面臨被切斷供應鏈的制裁。

俄烏衝突升級之後，美國、歐盟和其他一些國家發佈對俄全面制裁和出口管制令，禁止向俄羅斯和白俄羅斯出售包括先進晶片等某些高科技產品。

美國的出口管制條例適用對象不僅包括美國公司，也適用於世界任何地方使用美國軟體或技術製造產品的公司，其中包括許多中國公司。

雷蒙多指出，俄羅斯“肯定會向其他國家求援，以應對我們的制裁和出口管制”。但如果美國發現某些中國大陸的半導體公司正在向俄羅斯出售其晶片，“我們基本上可以切斷這些公司的供應鏈，因為我們阻止他們使用我們的設備和軟體。”

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