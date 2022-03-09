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俄烏戰爭中國大陸表態 支持和談反對制裁

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
中國國家主席習近平近來首次針對烏克蘭問題表態，呼籲各方要和平解決、避免衝突擴大。（Photo by Kremlin.ru on Wikimedia under CC 4.0）
中國國家主席習近平近來首次針對烏克蘭問題表態，呼籲各方要和平解決、避免衝突擴大。（Photo by Kremlin.ru on Wikimedia under CC 4.0）

中國終於對俄烏戰爭表態了！中國國家主席習近平8日針對俄烏戰爭表示，各國應該採取「最大克制」策略，避免惡化為全面性衝突；他也支持俄烏簽署和平協議。在戰爭爆發初期，由於中國與俄羅斯烏克蘭的交情都很好，因此不願加入西方制裁俄羅斯的行列，也不願發表譴責聲明。

中國首度明顯表態

根據《路透社》報導，習近平在與德國總理舒茲、法國總統馬克宏進行線上會面時表示，中、德、法3國應該支持俄國與烏克蘭之間進行和平協議的談判，對烏克蘭當前局勢習近平表達擔憂，認為國際優先應避免兩國衝突升溫到無法控制的全面衝突，否則對能源供應、金融市場會有重大影響。

新華社》報導則提到，馬克宏與舒茲針對烏克蘭局勢表示，歐洲正面臨二戰以來最嚴重危機，法、德都支持透過談判解決問題，並感謝中國提出人道主義倡議，願與中國加強溝通，避免局勢升溫。習近平也鬆口說，願意對烏克蘭提供人道物資援助。

中對俄互動尷尬

不過《ABC新聞網》提到，由於中國與俄羅斯在北京冬奧時才加強彼此間的友誼為「不受限戰略夥伴關係」，結果俄羅斯就馬上對烏克蘭進軍，而中國過去與烏克蘭也非常要好，很多武器系統是透過烏克蘭轉移到中國的，也讓中國這次對俄羅斯的態度非常尷尬。聲明中，習近平並未跟隨西方制裁的聲浪譴責俄羅斯，而是強調要和平解決衝突。

近來西方企業對俄羅斯的制裁壓力愈來愈大，《雅虎財經》提到，麥當勞、星巴克、百事可樂與可口可樂等跨國企業都加入對俄羅斯的制裁，光是麥當勞在俄羅斯就有850家門市、6.2萬名員工。在西方逐漸擴大制裁下，外界持續觀察俄羅斯是否會因此屈服，以及中國是否能扮演俄烏衝突緩解的重要角色。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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