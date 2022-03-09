快訊

調查局偵辦陸企在台挖角高科技人才 全台同步大搜索

20年沒換屋有多難？ 新北這3區屋主平均持有18年

不想再看俄臉色 歐盟盼擺脫俄能源

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
歐盟提出降低對俄國能源依賴的計畫，雖然難度極高，但目標仍是在2030年完全擺脫俄國、不用再看人臉色。(photo from Wikimedia)
歐盟提出降低對俄國能源依賴的計畫，雖然難度極高，但目標仍是在2030年完全擺脫俄國、不用再看人臉色。(photo from Wikimedia)

歐盟於俄烏敏感時期的表態：一同降低對俄羅斯自然資源的依賴！歐盟提出今年新計畫，將減少3分之2從俄進口的天然氣，雖然計畫評估是到2030年可以完全不依賴俄，但現實面短期實行很困難，畢竟歐盟當前使用的天然氣有9成來自俄國。歐盟計劃透過找尋新的天然氣供應，增加能源轉化效率等作法，並謹慎評估過快擺脫是否「今傷俄一千、自損八百。」

目標2030年全擺脫

雖然當前西方世界高喊封殺俄國企業，但對歐洲大陸來說，對俄國自然資源的仰賴程度不是短期能拋開的，根據《半島電視台》報導，歐盟委員會8日表示，降低對俄自然資源依賴的計劃草案已擬，今年開始的進口量將大砍3分之2。負責歐盟能源政策制定的官員蒂莫曼斯指出：「增加冬季能源儲備，今年就能開始降低依賴俄國。」

按照草案計劃，應該能達到2030年完全不仰賴俄國自然資源，但這對歐盟來說並非易事，歐盟成員國使用的總天然氣中，高達9成都是從俄國進口的，蒂莫曼斯表示，短期內得先找到替代的新資源供應，逐漸尋求增加能源轉化的技術，期間每一步都得謹慎小心，以防對成員國的傷害比俄國還大，以致傷敵而不利己。

尋求替代方案

短期內的替代能源救火隊包含美國與非洲，據《英國廣播公司》報導，據傳歐盟正與挪威、阿爾及利亞與亞塞拜然的天然氣供應商進行商談，盼能增加供應量到歐陸，美國、卡達與澳洲的液化天然氣（LNG）也被歐盟看重。芬蘭專家基維馬表示，必須放眼未來，像是在德國建立新的液化天然氣基礎建設，並加重可再生能源的開發，這才是未來不用看人臉色的本錢。

除了天然氣，歐陸的煤炭仰賴俄國也很嚴重，蒂莫曼斯提到，歐陸約有3成的煤炭進口來自俄國，而煤炭的替代方案就更難找，目前評估的南非與哥倫比亞產量獲得都不容易，特別是以目前全球的煤炭使用，未來排放量必然會上升，煤炭發電需求大約是天然氣發電的兩倍。這項草案目前獲得歐盟27個領導人的同意。

CNN》補充報導，美國國務卿布林肯9日也表態，認同歐盟本次草案，當務之急就是擺脫對俄國的資源依賴，特別在當前俄烏戰爭的狀況下（不太可能獲得俄能源進口），今年民生能源不能出亂子。

【更多精采內容，詳見

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 歐盟

延伸閱讀

惠譽再砍俄國信評B降至C 債務違約近在眼前

陳冲：自貿協定也是護身符 烏克蘭當年錯失反惹禍

抵俄行列再擴大 新增麥當勞、星巴克等4大品牌

烏克蘭下錯一步棋滿盤輸 陳冲：錯失自貿協定反惹禍

相關新聞

北約秘書長警告俄羅斯 不要攻擊支援烏克蘭補給線

加拿大廣播公司（CBC）新聞報導，北約組織（NATO）秘書長史托騰伯格警告，只要俄羅斯攻擊NATO成員國供應武器彈藥給烏...

天然氣買夠了 歐執會主席：今年冬天不需要俄羅斯供氣

歐盟執委會主席范德賴恩9日說，歐盟今年冬天不需要俄羅斯的天然氣。

日本關注俄烏戰爭 17年前SMAP反戰歌曲再受矚目

日本關注俄羅斯入侵烏克蘭戰事，近期網路社群平台上，已解散人氣男團SMAP在17年前的反戰歌曲Triangle意外成為話題...

以夷制夷？波蘭算計美國贈米格機提議碰一鼻子灰

俄製的米格29戰機竟然成為「機球」，被波蘭和美國踢來踢去？

大陸宣布 中國紅十字會將提供烏克蘭人民幣500萬元援助

據央視新聞報導，大陸外交部發言人趙立堅9日在例行記者會上表示，中國紅十字會已經發布消息，應烏克蘭方面的請求，中國紅十字會...

俄烏戰爭中國大陸表態 支持和談反對制裁

中國終於對俄烏戰爭表態了！中國國家主席習近平8日針對俄烏戰爭表示，各國應該採取「最大克制」策略，避免惡化為全面性衝突；他也支持俄烏簽署和平協議。在戰爭爆發初期，由於中國與俄羅斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。