不想再看俄臉色 歐盟盼擺脫俄能源
歐盟於俄烏敏感時期的表態：一同降低對俄羅斯自然資源的依賴！歐盟提出今年新計畫，將減少3分之2從俄進口的天然氣，雖然計畫評估是到2030年可以完全不依賴俄，但現實面短期實行很困難，畢竟歐盟當前使用的天然氣有9成來自俄國。歐盟計劃透過找尋新的天然氣供應，增加能源轉化效率等作法，並謹慎評估過快擺脫是否「今傷俄一千、自損八百。」
目標2030年全擺脫
雖然當前西方世界高喊封殺俄國企業，但對歐洲大陸來說，對俄國自然資源的仰賴程度不是短期能拋開的，根據《半島電視台》報導，歐盟委員會8日表示，降低對俄自然資源依賴的計劃草案已擬，今年開始的進口量將大砍3分之2。負責歐盟能源政策制定的官員蒂莫曼斯指出：「增加冬季能源儲備，今年就能開始降低依賴俄國。」
按照草案計劃，應該能達到2030年完全不仰賴俄國自然資源，但這對歐盟來說並非易事，歐盟成員國使用的總天然氣中，高達9成都是從俄國進口的，蒂莫曼斯表示，短期內得先找到替代的新資源供應，逐漸尋求增加能源轉化的技術，期間每一步都得謹慎小心，以防對成員國的傷害比俄國還大，以致傷敵而不利己。
尋求替代方案
短期內的替代能源救火隊包含美國與非洲，據《英國廣播公司》報導，據傳歐盟正與挪威、阿爾及利亞與亞塞拜然的天然氣供應商進行商談，盼能增加供應量到歐陸，美國、卡達與澳洲的液化天然氣（LNG）也被歐盟看重。芬蘭專家基維馬表示，必須放眼未來，像是在德國建立新的液化天然氣基礎建設，並加重可再生能源的開發，這才是未來不用看人臉色的本錢。
除了天然氣，歐陸的煤炭仰賴俄國也很嚴重，蒂莫曼斯提到，歐陸約有3成的煤炭進口來自俄國，而煤炭的替代方案就更難找，目前評估的南非與哥倫比亞產量獲得都不容易，特別是以目前全球的煤炭使用，未來排放量必然會上升，煤炭發電需求大約是天然氣發電的兩倍。這項草案目前獲得歐盟27個領導人的同意。
《CNN》補充報導，美國國務卿布林肯9日也表態，認同歐盟本次草案，當務之急就是擺脫對俄國的資源依賴，特別在當前俄烏戰爭的狀況下（不太可能獲得俄能源進口），今年民生能源不能出亂子。
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