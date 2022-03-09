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拜登下令禁止進口俄國石油天然氣 英國、歐盟跟進宣布逐步汰除

拜登下俄能源禁令 英國、歐盟跟進宣布逐步汰除

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登。 歐新社
美國總統拜登。 歐新社

美國總統拜登8日在白宮發表談話，宣布美國鎖定俄羅斯經濟大動脈，禁止進口俄國的石油和天然氣。

拜登說，這項行動獲得兩黨國會議員的強力支持，美國人民也支持烏克蘭人民，美國不願淪為資助俄羅斯普亭（Vladimir Putin）的一員。

拜登表示，這項決定是與盟友和夥伴密切討論的結果，尤其是歐洲；美國自己就是能源大國，推動這項禁令的同時，也理解不是多數歐洲盟友都會加入。

拜登表示，美國與歐洲盟友夥伴共同合作，發展一套減輕依賴俄國能源的長期戰略；美國和盟友依然團結一致應對俄羅斯侵略烏克蘭。

「烏克蘭永遠不會是普亭的勝果」，拜登說，普亭也許可以拿下一座城市，卻永遠無法掌握這整個國家。

在宣布禁止俄羅斯石油進口前，美國與歐洲盟友已經針對俄實施一系列金融制裁，拜登說，這對俄國經濟造成巨大傷害，俄國盧布狂貶，1盧布甚至少於1美分，全球大型企業也紛紛中斷在俄國境內業務，他呼籲美國國會盡速通過120億美元的援烏專案。

就在拜登開始演說後不久，英國首相強生（Boris Johnson）宣布，將在今年底前逐步淘汰俄國石油和相關產品。

歐盟執委會（European Commission）也表示，將在今年內減量進口3分之2的俄國天然氣，在2030年之前抵銷對俄國斯石油和天然氣的所有需求。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐盟有40%天然氣和27%的石油仰賴俄國。

但美國對俄國的能源依賴不高，美聯社報導，美國每天向俄羅斯進口約10萬桶原油，占俄羅斯原油出口量的5%，以去年來看，美國進口的石油和石化產品中，有8%來自俄國。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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