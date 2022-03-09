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拜登下令禁止進口俄國石油天然氣 英國、歐盟跟進宣布逐步汰除

歐盟開始評估烏克蘭入盟申請

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）本周一（3月7日），歐盟啟動對烏克蘭入盟申請的評估程序。不過，該國無法指望很快成為會員國--即使她能成功抵御俄羅斯的侵略。

具體而言，歐盟成員國大使會議商定，要求歐盟委員會首次對烏克蘭、格魯吉亞和摩爾多瓦的入盟申請及其候選國身份進行初步表態。

現有全部27個歐盟國家的元首和政府首腦將於本周四、五兩天在現任歐盟輪值主席法國的凡爾賽峰會上討論此議題。尤其是波蘭和斯洛文尼亞等東歐國家敦促接納烏克蘭入盟。

俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭、格魯吉亞和摩爾多瓦這3個前蘇聯加盟共和國正式申請加入歐盟。烏克蘭總統澤連斯基甚至要求歐盟加快審批程序，從而能對莫斯科打出一張王牌。

不過，歐盟方面未這麼做。按歐盟條約，候選國得滿足一系列標准，從國家機構的穩定性和法治體系的運作以及市場經濟的發達程度，涵蓋廣泛。

歐盟委員會做出的表態將最為關鍵：該機構負責詳細評估申請，然後做出建議，給予某申請國以候選身份。接下來，在所有 27 個成員國同意後，才啟動正式入盟談判程序。

談判程序一般持續多年，議題廣泛，分成多個章節。候選國必須證明自己符合哥本哈根協議中確認的成員國標准。而滿足相關標准通常需經全面改革，其中就包括打擊腐敗或司法系統改革。

即使成為入盟談判對象，也並不意味著必定獲得成員國身份。土耳其便為一例。該國於1999年底成為候選國，2005年10月啟動入盟談判 。2016 年，該國總統埃爾多安在圖謀推翻他的未遂軍事政變失敗後實施大規模逮捕，歐盟據此中止該國入盟談判程序。

另外，數個巴爾干國家也已獲候選國身份多年。

（法新社）

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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