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南韓政府警告 擅自赴烏克蘭參戰公民可被判刑

香港01 / 撰文： 孟麗艷
外國人赴烏克蘭加入抗俄義勇軍。 路透社
外國人赴烏克蘭加入抗俄義勇軍。 路透社

在韓國出現公民自願赴烏克蘭加入抗俄義勇軍的情況後，韓國政府提醒公民，若擅自進入烏克蘭境內，最多將被處以1年有期徒刑。

據韓聯社3月7日報導，韓國外交部3月7日就所謂韓國人對志願加入國際義勇軍赴烏參戰感興趣的消息表示，若擅自入境烏克蘭，將以違反《護照法》為由面臨刑事處罰和涉及護照的行政制裁。

外交部解釋稱，根據《護照法》第26條規定，可處以1年以下有期徒刑或1,000萬韓圜的罰金；根據《護照法》第12條、第13條以及第19條的規定，可給予收繳護照、認定無效、拒絕或限制簽發新護照的行政制裁。

外交部呼籲民眾認清烏克蘭正處於戰爭狀態的現實，不要未經允許進入禁止旅行的烏克蘭。

韓國政府已於2月13日發布禁赴烏克蘭旅遊的禁令。相關人士只有獲得政府的例外許可，方可前往。

儘管韓國已表明對擅赴烏克蘭問責的方針，但烏克蘭駐韓大使館仍在向志願者告知入伍訊息。韓聯社稱，在烏克蘭向世界各國求助的情況下，政府恐難對烏使館直接表明憂慮。

據烏克蘭駐韓國大使館人士3月7日表示，迄今已有約100名韓國人志願參加抗俄援烏國際義勇軍。

該人士還稱，也有不少不符合加盟義勇軍條件人員諮詢入伍事宜，不過烏使館僅向符合條件的志願者告知相關程序。入伍條件是有服兵役經驗的18歲以上成年人。

此前，日本政府同樣呼籲民眾不要響應烏克蘭的募兵號召，呼籲大家不管目的如何，都不要前往烏克蘭。

2月27日，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）宣布要組建一支由志願者組成的外籍軍團。之後，烏克蘭駐各國大使館紛紛轉發該消息，呼籲各國人士踴躍報名。

據烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）3月6日表示，外籍義勇軍現有2萬名左右，大多數是歐洲人。

據報導，雖然烏克蘭聲稱招募的是「志願者」，但事實上，烏克蘭打算向服務的個人付款。

延伸閱讀：

烏克蘭局勢｜烏駐日使館募兵 日本政府籲勿響應

烏克蘭局勢｜澤連倫基簽署命令對外國僱傭兵實行免簽證制度

文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 南韓

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