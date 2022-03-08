德、法、中三國領導人 為化解烏克蘭危機將進行通話

昨天（3月7日）法國總統馬克龍在巴黎舉行的一場選戰活動上表示，他和德國聯邦總理肖爾茨將在周二與中國國家主席習近平舉行視頻通話。

德新社報道指出，中國是俄羅斯的戰略伙伴。昨天，中國外交部部長王毅在兩會期間就“中國外交政策和對外關系”相關問題回答中外記者提問時說，不管國際風雲如何險惡，中俄雙方都將保持戰略定力，將新時代全面戰略協作伙伴關系不斷推向前進。他還強調，“中俄是彼此最重要的緊密鄰邦和戰略伙伴”，“中俄關系具有獨立自主價值，建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，更不受第三方的干擾和挑撥。這既是對歷史經驗的總結，也是對國際關系的創新”。

馬克龍說，俄羅斯不想被孤立，所以也尤其依賴中國在聯合國的投票及表態。上周，聯合國大會第11屆緊急特別會議就“對烏克蘭的侵略”的決議草案進行投票時，中國投出的是棄權票。

中國外交部通報稱，周一（3月7日），中國外長王毅應約同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利通電話。博雷利在電話中表示，歐方支持通過談判解決問題。中國是一個愛好和平的大國，希中方發揮作用鼓勵促成停火，推動當事方走上談判和政治解決的道路。王毅說，中方一開始就主張對話。希望國際社會支持俄烏進行認真談判，不僅要談下去，而且要談出停火、談出止戰、談出和平。“中方願在力所能及範圍內繼續為局勢緩和發揮建設性作用。也希望看到歐方將來同俄方就歐洲安全問題進行全面、認真的對話，本著安全不可分割的原則，形成均衡、有效、可持續的歐洲安全框架”。

昨天王毅也在兩會記者會上提出中方對化解當前烏克蘭危機的4點主張。他說：“中方認為，要化解當前危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。”

王毅表示，中方願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願在需要時與國際社會一道開展必要的斡旋。

觀察人士注意到，中方的用詞是“斡旋”，而不是“調停”。斡旋是和平解決國際爭端的方法之—。由第三方為爭端當事國提供有利於他們接觸和談判的便利條件，提出自己的建議或轉達各方的意見。從而促使當事國開始談判或者重開已停止的談判。但斡旋者不參加當事國的談判。而調停是指爭端各方以外的第三方促使爭端各方直接談判並參與或主持其談判的行為。旨在促使爭端各方直接談判並通過調和其主張和要求以促使其達成協議。

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