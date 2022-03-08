真上了普亭不開戰的當 記者出逃首爆俄羅斯高官「末日情緒」

俄羅斯入侵烏克蘭多天，西方國家對俄的制裁力道前所未見，範圍包括金融、軍事、科技等領域，招招重擊俄羅斯。雖然俄國內部出現反戰聲音，但仍被當局強硬壓制，近日有記者踢爆，俄國政府正瀰漫恐慌氣氛，每個人小心翼翼批評普亭，對戰爭感到心灰意冷，甚至做出世界末日的預測。

俄羅斯記者法麗達·魯斯塔莫娃（Farida Rustamova）在出逃前曾專訪俄羅斯政府高層，並在離境後發表一篇報導，這篇報導近日被其他國外媒體人翻譯成英文，發表在推特引發熱議。

I've translated a fascinating report by the very well-sourced Russian journalist @faridaily_ about what senior Russian officials think of the invasion. Haven't seen this kind of information anywhere else. https://t.co/IxhqnrGdb3 — Ilya Lozovsky (@ichbinilya) March 6, 2022

專訪內文提到，俄國官員、國會議員在普亭發起特別軍事行動的前兩天，都堅定認為總統不會開戰，只會透過外交談判掌握更多好處，「畢竟戰爭不會對任何人有利」，一直到國家全面開戰，事情變得一發不可收拾，大家才感到沮喪、害怕，甚至做出末日預測。

有官員透露，決定開戰連俄國總統行政部門的負責人都被「排擠」，很有可能只有普亭的「小安理會」知情，包括俄國國防部長、總參謀長和情報部門的高層。而普亭本人當然也認為這樣討論方式很民主，也算是徵求人民意見了。

專訪中提到，有些官員接受訪問時，說話不帶髒字地飆罵政府，並稱沒人感到開心，更多的是害怕驚恐，雖然大家都明白這是「錯誤決策」，但在履行職責的過程中，也會想出一些藉口去合理化當前的情況。

有官員形容，「普亭整個人就像處於被冒犯和侮辱的狀態，偏執到了荒謬的地步」，到目前為止，沒有一個人敢公開反對開戰，更不用說辭職。也有人痛批，普亭的執政能力退化，無法很明智執行政策，盲目相信國防部長、參謀總長，相信俄軍會以很快的速度佔領基輔。

另外，記者也踢爆，俄國政府和央行一直為「西方經濟制裁」做準備，金融機構也準備好承受壓力，在開戰不久後，有些官員也開了幾場會議，包括被西方踢出SWIFT和禁止進口高科技產品該如何因應等。

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