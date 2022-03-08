解除制裁意見分歧 伊朗核協議卡俄國
伊朗與國際六強的核協議這幾天內會有結果！外媒8日指出，英、法、德代表已離開談判，只剩美、俄意見分歧，俄盼能保證不制裁伊朗與俄的合作，但美方認為恢復核協議與俄因為烏克蘭議題被制裁不是同一件事。白宮成員提到，若談判破裂，伊朗可能短期內就能製造核武，中東有更加混亂的風險，而油價也會因制裁再飆高。
俄想敲詐解制裁
根據《路透社》報導，在美國前總統川普片面退出核協議後，繼任者拜登盼能恢復協議，挽回讓伊朗放棄擁核的協議。經過一系列的談判，近期終於到了尾聲，只是結局仍不確定。
外媒提到，英、法、德代表都已離開會談，剩餘的問題是美國與俄國，俄在最後一刻要求豁免制裁令，讓談判陷入僵局，近期俄外交部長拉夫羅夫提及，盼保證俄國與伊朗的經貿、投資、軍事合作，不會受到俄烏戰爭以來受到的制裁所影響，潛台詞是要西方世界對俄伊的經濟活動網開一面，但這顯然不合邏輯，法國代表對此表示，要俄國別藉著核協議來敲詐。
以色列時報報導，美國國務卿布林肯表示，若恢復伊朗核協議，會解除對伊朗的經濟制裁，但與俄羅斯有關的制裁還是會維持，畢竟這是俄烏戰爭的制裁，跟核協議的保證不相關。
談判破裂代價高
白宮人士補充，若談判又在最後時刻破裂，伊朗可能會在短時間內重新製造出核武，並有引發地緣戰爭的風險，同時隨之而來的西方經濟制裁，也會推高本就因俄烏戰爭飆升的世界石油價格。
另外，德黑蘭時報報導，當期的核協議草案允許伊朗將先進的離心機與核材料留在國內，意味著西方世界給伊朗的潛在保證，即美國若再次違約，或是最終談判無果，伊朗的核計畫可以無縫運轉，但這起消息未有其他西方媒體的消息來源認證。
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