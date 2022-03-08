解除制裁意見分歧 伊朗核協議卡俄國

伊朗與國際六強的核協議這幾天內會有結果！外媒8日指出，英、法、德代表已離開談判，只剩美、俄意見分歧，俄盼能保證不制裁伊朗與俄的合作，但美方認為恢復核協議與俄因為烏克蘭議題被制裁不是同一件事。白宮成員提到，若談判破裂，伊朗可能短期內就能製造核武，中東有更加混亂的風險，而油價也會因制裁再飆高。

2022-03-08 15:47