前特戰隊員、YouTuber飛烏克蘭當義勇軍 告別粉絲「任務結束回國見」

俄羅斯、烏克蘭戰爭引起國際不安，各界對於俄羅斯強硬進攻的態度感到不滿，紛紛抵制，也有多方聲援、出手救助。在南韓擁有76萬粉絲追蹤的YouTuber「李根大尉（이근대위）」就透露自己已經出發烏克蘭自願參加義勇軍，引起網友討論。

南韓YouTuber「李根大尉」外貌出眾、身材結實，是南韓海軍特戰團（UDT）出身，為協助宣傳南韓海軍特戰團參加綜藝節目，曝光於螢光幕前；退伍後，他成立YouTube頻道「ROKSEAL」分享軍隊訓練影片，目前擁有超過76萬訂閱數。

高人氣的李根大尉6日在Instagram上貼出走在機場的背影照片，原來在烏克蘭總統向世界尋求幫助的時刻，李根大尉發起「WE WILL SUPPORT UKRAINE」聲援活動，48小時內計畫、整裝準備身體力行支援烏克蘭，消息一出令粉絲大感震驚。

YouTuber「李根大尉」宣布前往加入義勇軍。 圖擷自IG

然而，南韓政府得知他的計畫時，卻通知他如果執意要前往「旅行禁止國」，將會被視同罪犯判處1年監禁、罰款1000萬韓元（約新台幣23萬元），但他認為如果不利用他們的技術、戰鬥知識和專業來幫助烏克蘭是不對的事，他毅然決然加入義勇軍行列，除了少數關係人外，他不會與任何人分享相關計畫，他更宣誓「如果我活著回來，我會承擔一切、接受懲罰」。

李根大尉最後留在IG上的訊息指出，「烏克蘭大使館官員宣布『第一批南韓志願者ROKSEAL啟程前往烏克蘭』」，他也向粉絲告別「任務結束後，我們韓國見！」

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