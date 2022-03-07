英美特種部隊接受特訓「搶救澤倫斯基」 官員透露救援方案

外媒報導，英國陸軍特種部隊（British Special Air Service）及美國海豹部隊（United States Navy SEALs）目前為了拯救烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）接受特訓。

消息指出超過70名英國菁英士兵，與150名美國海豹部隊成員，在立陶宛一處偏遠基地策畫這項高風險的夜間任務。

澤倫斯基日前曾拒絕美國的救援提案，表示：「我需要彈藥，而不是搭便車。」但據稱俄羅斯特種部隊已鎖定澤倫斯基，情勢漸趨危及。如果澤倫斯基提出需求，救援行動隨即啟動。

一名英國資深官員透露：「最明智的方案是從基輔接走澤倫斯基。我方備有飛機，但距離是關鍵。」英國國防部發言人則不願評論特種部隊任務。

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