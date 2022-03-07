抗議入侵烏克蘭 俄羅斯多城爆發示威

（德國之聲中文網）49個俄羅斯城市在本周日（3月6日）爆發了反對俄羅斯入侵烏克蘭的示威活動，路透社援引俄羅斯人權組織指出，俄羅斯警方逮捕了逾3500人。俄羅斯人權組織OWD-Info在社交媒體上表示，在葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）和新西伯利亞，有超過200人被警方帶走。

俄羅斯反對派活動人士納瓦爾尼（Alexei Navalny）團隊在YouTube上發布的視頻可以看到，有示威民眾高喊「反對戰爭」的口號。

路透社無法獨立核實社交媒體上的視頻和照片，也沒能聯繫到俄羅斯內務部進行置評。該部門表示，在莫斯科和聖彼得堡，分別有1700人和750人被逮捕。

繼上周末之後，歐洲多地再次舉行示威，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。德國多地的民眾本周六（3月5日）走上街頭舉行集會。據警方稱，僅僅在漢堡市就有超過3萬人參加遊行。有民眾舉著書有「阻止普京阻止戰爭」的標語。在慕尼黑，2000多民眾組成一條從烏克蘭領事館到俄羅斯領事館的人鏈，要求結束戰爭。一些示威者要求將俄羅斯總統普京送上海牙國際法庭。

拉過維亞首都裡加也爆發了數萬人參加的抗議遊行。該國總統列維茨(Egils Levits)也參加了示威。在意大利的羅馬，也有成千上萬人參加了反對俄入侵烏克蘭的示威，人們高舉一條彩色的和平旗幟。

聯合國人權辦公室：實際傷亡人數可能更高

聯合國人權辦公室說，他們已經確認，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，已造成364名平民死亡，759個平民受傷。該機構補充稱，實際傷亡人數可能要高得多。尤其是最近幾天，激戰給信息的流動帶來阻礙，許多傷亡案例仍待證實。

以色列總理貝內特（Naftali Bennett）周日表示，即便成功的機率不高，以色列也將出於道義責任嘗試斡旋。他周六與普京舉行了大約3個小時的會面。貝內特之後飛往柏林與德國總理肖爾茨會晤。德國政府發言人黑貝施特賴特（Steffen Hebestreit）表示，雙方談了一個多小時，兩位領導人同意保持密切聯繫，並致力於「盡快」結束烏克蘭戰爭。

與普京會面後，貝內特並沒有透露和普京會談的細節，但表示以色列將在「必要時」繼續其外交努力：「即使機會不大，只要有微小的機會，只要我們可以並且有能力接觸各方，我認為這是我們的道義責任，我們要盡一切努力。」

到目前為止以色列在烏克蘭問題上一直採取謹慎的態度，尋求與俄羅斯保持微妙的安全合作。俄羅斯在以色列的北部鄰國敘利亞有大量軍事部署。

（路透社，美聯社，德新社等）

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