中東世界靠哪邊？ 俄國、西方力求平衡

中東國家在俄烏之間的立場如何？據外媒分析，中東國家普遍採取兩不得罪。雖然在早前聯合國大會投票反戰，僅敘利亞堅決與俄站在一起，但其實兩伊、阿聯酋都棄票。這也與俄羅斯與中東地區的許多合作案有關，包含軍事武器、經貿與石油，勢力本就混亂的中東世界正挑戰平衡的藝術。

俄盟友多棄票

俄烏戰爭受到全球各國矚目，如何站隊也備受關注，根據《德國之聲》分析報導，中東國家的選擇更耐人尋味，雖然早前在聯合國大會的投票反戰上，僅有5國舉出反對票（反對反俄、即是挺俄），其中只有敘利亞，是中東國家中唯一忠誠投下反對票的。

但這不代表全世界都親西方，事實上，諸如俄的一票非洲盟友、印度、中國等，都以棄權論，而伊朗、伊拉克、阿聯酋等中東國家也都選擇棄權，故不能從大會那場141國支持、5國反對的投票中，解釋成全球抗俄。

敘利亞最忠誠

國際危機組織智庫分析師迪娜提到，對中東地區國家來說，在兩大巨人（西方、俄國）之間取得平衡很重要，她舉阿聯酋為例，阿聯酋在一月成為安理會的10個非常任理事國之一，並在本月擔任主席，安理會上次投票譴責俄的決議中，11國同意譴責，俄自己當然投下反對票，而阿聯酋與中、印選擇棄票。這是阿聯酋藉由投票向西方表明，不是很滿意近期的合作，也是向俄國暗示：並沒有拋下合作夥伴。

至於中東國家與俄羅斯、西方世界的關係，除了敘利亞不用多說，獨裁的阿薩德政權與俄國是多年盟友，從2015年敘利亞內戰時就開始這段牢不可破的關係，其餘國家與西方、俄國都有合作，原因是中東國家地緣關係本就混亂。

卡軍武、經貿與石油

像是以色列雖為親美派，但在地區爭端上，也仰賴俄國的軍武支援，打擊地緣直接競爭對手伊朗，雙方在敘利亞地區進行代理人戰爭，俄也一直在伊朗和以色列之間找尋平衡，兩都相幫。這也是以色列近期與俄羅斯直接會面的原因，中東之眼報導，即便以國此前投下譴責票，但以國總理貝內特仍能與普丁會晤，盼能扮演調解的角色。

俄在經貿和石油上也與中東合作密切，甚至連北非部分國家如阿爾及利亞、利比亞等都從俄進口小麥，阿聯酋則是俄主要的金融中心，以色列更因來自前蘇聯的猶太移民數量龐大，與俄國貿易額單年達50億美元。

石油部分，俄在2016年加入OPEC＋，該組織目的是擴大石油輸出成員國的合作，俄與沙烏地阿拉伯等主要成員國就多次會談，進而調節石油供應量與油價，堪稱是利益共享。

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