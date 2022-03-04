俄烏戰火無情 波蘭為何對烏克蘭難民敞開雙臂？

在波蘭南部小鎮奇胡夫（Czchow），艾娃·戈德萊夫斯卡-傑內爾斯卡已經將一切準備就緒：床已經鋪好，房間布置非常溫馨。「這是理所當然的事。戰爭就在我們門外肆虐。」她說，現在她那裡還沒有住下逃離普亭戰爭的烏克蘭人，但隨時都有可能來。

小鎮奇胡夫鎮上已經來了一些帶著孩子逃離戰爭的烏克蘭婦女。戈德萊夫斯卡-傑內爾斯卡說，她們只帶了個手提包，什麼都缺。「有時你還沒有做任何事情，只是和她們交談，她們就非常感激。我們都和她們一起哭泣。」

整個波蘭都受到震動：到處都是實物捐贈處，到處都是願意接收難民的廣告。波蘭人開著私家車前往邊境，舉著他們居住城市的牌子：華沙、克拉科夫、羅茲、弗羅茨瓦夫.....幾乎覆蓋波蘭每一個角落。在波蘭最東南部的城市普熱梅希爾（Przemys），市長在俄羅斯入侵烏克蘭的第三天就請人們不要再往那裡運救援物資，因為收到的物品已經太多了。

就在不久前，從波蘭傳向世界的還是另一幅景象：阿富汗人、伊拉克人、敘利亞人和其他難民試圖跨越白俄羅斯邊境的森林進入波蘭。波蘭國防部長布拉什扎克則表示：「開放政策導致了西歐的恐怖襲擊。」自今年年初以來，波蘭在與白俄羅斯的邊界上修了鐵絲網和柵欄。雖然有援助組織、醫療協會和個別波蘭人，尤其是東部邊境地區的居民，盡其所能幫助移民，但當時並沒有大規模的援助潮和援助熱情。

華沙大學的社會學家雷查德（Andrzej Rychard）認為，「目前的情況從道義上看非常明確：我們面對的不是一個想把那些去西方的人丟在波蘭邊境的專制統治者的操縱，而是一個國家對另一個國家的攻擊。」他的同事薩杜拉（Przemyslaw Sadura）指出，這兩場危機反差極大，目前大家都在參與並幫助難民，「但是，如果情況持續下去，當我們意識到數百萬無家可歸的人可能會留下波蘭時，情況還會這樣嗎？」

尋求良心的安寧

至少就目前而言，波蘭正在快速有效地提供幫助。一位來自烏克蘭的孕婦需要看醫生？沒問題。逃離戰爭的烏克蘭公民在波蘭有權享受與當地人一樣的醫療服務，而且費用由國家醫療保險承擔。外交部長茲比格涅夫·勞在2022年3月1日的魏瑪三角（德、法、波）會議上說：「所有從烏克蘭-波蘭邊境過來的難民都將被波蘭接受。」提供幫助的意願背後是否也有政治考慮？社會學家雷查德（Andrzej Rychard）否認了這一點：「這是一個罕見的時刻。在這一時刻，價值觀比政治策略更重要。」

波蘭很久都沒有經歷這樣的政治上的團結。所有政黨--從左到右--都在呼籲支持烏克蘭難民。「2021年，在白俄羅斯邊境幫助移民都是有爭議的」，薩杜拉說：「也許我們在潛意識中對在與白俄羅斯的邊界上修柵欄感到羞恥，現在這樣做更能讓良心安寧。」

共同敵人俄羅斯

在波蘭原本就生活著很多烏克蘭人。在華沙大學偏見研究中心去年進行的一項調查中，超過90%的受訪者表示他們接受來自烏克蘭的人作為同事和鄰居。烏克蘭人被稱為「斯拉夫兄弟」，1939年蘇聯收到希特勒攻擊的歷史創傷也讓他們有著情感上的親密。「在俄羅斯的攻擊面前，歷史記憶被喚醒了」，華沙大學心理學家比萊維茨(Michal Bilewicz)解釋說，這種類比產生了共情。

不過，小鎮奇胡夫的艾娃·戈德萊夫斯卡-傑內爾斯卡也在想這樣一個問題：「烏克蘭人的孩子怎麼會比敘利亞人的孩子好呢？」 當然，2021年夏末的情況更加不明朗，沒有人知道這些移民到底是誰，為什麼他們想來波蘭。當時，波蘭邊防軍公布了一些人在明斯克地標性建築前擺拍的照片，內政部長卡明斯基將這些難民描述為遊客或潛在的恐怖分子。當時，也有帶著孩子的家庭在森林裡挨凍，但卻沒有引發聲援浪潮。

戈德萊夫斯卡-傑內爾斯卡說，她和一位心理學家談到了這些問題。這位心理學家說，「那時，當難民抵達白俄羅斯邊境時，對我們來說不是直接威脅。現在不同了：當你自己感到威脅，同時又感到無助時，會很難受。但是，當你開始做一些具體的事情並提供幫助時，你會覺得還能對某些事情產生影響。」

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