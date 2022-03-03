三千中國大陸人已撤出烏克蘭 東部城市留學生求助

中國外交部發言人汪文斌3月3日在例行記者會上回答有關中國從烏克蘭撤離僑的情況時說，目前已有超過3000名在烏中國公民安全轉移到烏克蘭周邊國家。汪文斌說，中方感謝有關國家為中國公民入境短暫停留提供便利。外交部正會同駐烏克蘭使領館評估形勢，考慮各種因素和可能性，研究制定保障在烏中國公民安全撤離的可行方案。

據中國使館之前的統計，至少有6000多名在烏克蘭的中國人登記表示希望撤離。2月28日以來，在基輔和奧德薩，中國使館包租大巴疏散部分當地華人至鄰國。使館還告知可在基輔等城市搭乘「西撤客運專列」，前往波蘭等鄰國。

鑑於迄今為止官方組織撤僑的途徑有限，不少當地華人按照中國駐烏大使館建議，由陸路自行向鄰國撤離。但隨著戰事加劇，交通被阻，僑民撤離的難度和風險增加，特別是在戰鬥最先打響的烏克蘭東部。

在推特等社交媒體上，周四出現轉發「蘇梅地區138人中國人至今還被困防空洞，物資也快沒了」的求助。蘇梅在烏克蘭東部，距離俄羅斯邊境僅約60公裡。俄軍的坦克上月24日已進入該地區，兩軍在此地不斷有交火。

「錯失最佳自救時間」

英國廣播公司BBC周四（3月3日）的報導引述一位中國留學生稱，目前蘇梅地區有三所大學約200名中國留學生仍困在當地無法離開，恐慌情緒正在蔓延。住校的學生每天擠在狹小的防空洞裡睡覺，靠學校供應的有限物資生活。

這位留學生抱怨中國官方在籌劃撤僑問題上行動遲緩，大使館遲遲未有發出離境呼籲，直到25日才通知準備接返中國公民。但戰局惡化使得包機撤離計劃無法實施，只能建議自行撤離。而蘇梅通往周邊城市的主要交通已經切斷。「我們丟失了最佳自救的時間」，她呼籲使館「提供實質性幫助」。

此前，一位自稱是中國留學生的用戶在網上公開自己與駐烏使館求助熱線的電話錄音，引發爭議。在這段長達9分鐘的錄音裡，女學生哭訴沒有在當天被安排集體撤離，自己租不到車輛，擠不上火車，希望得到幫助。中國駐烏大使館人員建議她先搭火車前往西部城市利沃夫，如果不想自行撤離，只能等待下一次包租大巴撤僑，並提醒她「是成年人了」。女生絕望中質問要她「如何相信國家？」。

錄音上傳微博後已被刪除。有關的討論除了理解同情的聲音外，也有不少人批評女學生「胡攪蠻纏」，指責她「為國家添亂」，是不知道自己承擔責任的「巨嬰」。

中國駐烏克蘭大使館新聞參贊丁建偉2月28日接受南都記者採訪時說，使館工作人員平均每天要接到1000多人次的電話問詢，「每個人講5分鐘，這個工作量加起來不小」。他表示大使館正努力為在烏中國公民尋找「多渠道、更安全快速的離境途徑」。但他也承認，局勢在不斷惡化，飛機撤僑「難度很大」。

（綜合報導）

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