教宗不樂見俄烏衝突 籲雙方展開對話

「政治人物應節制私慾，以謀求人民福利為先。」針對俄羅斯發動戰事入侵烏克蘭，天主教教宗方濟各稍早在聖彼得廣場表示了譴責暴力以及與烏克蘭人民站在一起的立場。不過，他也秉持一貫梵蒂岡立場，並未公開指名道姓的譴責入侵方俄羅斯。

普亭成眾矢之的

據《CatholicPhilly》報導，俄烏戰事爆發後，俄羅斯總統普亭立刻成為西方世界眾矢之的，不過，方濟各仍維持梵蒂岡長期傳統並未譴責打仗的各方，教廷官員國務卿帕羅林日前接受天主教新聞社訪問時表示，教宗必須設法保留對話空間，即使明知很難達到。

雖然教宗並未明確提及入侵的「俄羅斯」，但從他的談話內容不難想見影射的對象是誰。官員指出，「發動戰爭的那個人遺忘了人性，這種人將黨派利益與權力凌駕一切之上，他所倚靠的是邪惡的武器，這是完全違反上帝旨意的事。」

仍有談判空間

另外，教廷官員也表示，「雖然我們擔心，希望不要發生的事還是發生了，但我深信雙方還是有談判空間。」

今年2月底戰爭開始時，獨立的烏克蘭正教會明確表示與人民站在一起並譴責俄羅斯侵略，並為保家衛國的烏克蘭士兵禱告。

外界籲宗教立場強硬

據《華爾街日報》報導，帕羅林除了曾提及「俄羅斯對烏克蘭發動戰爭」等字眼外，他也強調梵蒂岡已經準備好促進兩國協商。

過去中國暴力對待新疆維吾爾族被媒體曝光，以及掃蕩香港支持民主的活動人士時，教宗並未譴責中國政府曾受到外界批評。2020年，美國國務卿龐培歐在羅馬就曾呼籲梵蒂岡要為中國人權挺身而出。

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