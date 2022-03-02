大陸社群媒體封殺反戰聲音 金星譴責普亭被微博禁言

現代舞蹈家、著名主持人金星在微博有近1358萬粉絲。在發表反戰言論後，目前她的微博處於被禁言的狀態。3月1日，金星在微博上寫道：2022年最驚悚的事情是：「一個脖子上被拴著鐵鏈的中國女人說，這世界不要俺了！一個瘋狂的俄國男人說：不要俺繼續當總統，俺就不要這個世界了！」微博還配以一張身著藍黃亮色服裝的女主播照片並寫道：「從央視小姐姐穿的衣服顏色來看，是支持烏克蘭的。停止戰爭，祈禱和平！」

這條微博發出後不久即被刪文，金星繼而寫道：「我本人沒有刪微博，是系統給屏蔽了！不帶腦子想罵我的人請先在微博上實名認證後再來吧！發表個人觀點，尊重所有生命，堅持反對戰爭！！！」

這條貼文發出後，金星在微博上便處於被禁言的狀態。用戶可以看到，金星最後一條有關系統屏蔽其反戰貼文的微博獲得4.5萬個點贊，9404次轉發。但網友留下的1141條評論已被屏蔽。

俄羅斯入侵烏克蘭後，中國迄今拒絕稱俄羅斯的行為為「侵略」。為配合官方立場，在受到嚴格審查的微博等中國國內社交平台上，一開始還能「閃現」的支持烏克蘭、反對戰爭的網友言論如今一概遭到封殺。

5名歷史學家罕見發聲

2月26日，中國5名歷史學家--南京大學教授孫江、北京大學教授王立新、香港大學教授徐國琦、清華大學教授仲偉民、復旦大學教授陳雁--聯名發表一篇譴責俄羅斯入侵烏克蘭的公開信，表態強烈反對俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，堅決支持烏克蘭人民保家衛國的行動。公開信寫道：「連日來，互聯網即時直播戰況：廢墟、炮聲、難民……烏克蘭的傷口深深地刺痛了我們。作為曾經飽受戰爭蹂躪的國家，家破人亡、餓殍千裡、割地賠款……，這些苦難和恥辱鑄就了我們的歷史意識，我們對烏克蘭人民的痛苦感同身受。」

五位教授還表示：「無論俄羅斯有千種理由，萬般藉口，以武力入侵一個主權國家都是對以聯合國憲章為基礎的國際關係准則的踐踏，是對現有國際安全體系的破壞......強權不僅會使文明進步的成果和國際正義的原則毀於一旦，還會給俄羅斯民族帶來巨大的恥辱和災難。」公開信還寫道：「我們堅決支持烏克蘭人民保家衛國的行動。我們擔憂俄羅斯的武力行為將導致歐洲乃至整個世界局勢的動蕩，引發更大範圍的人道主義災難。」

這封在中國社媒平台微信上發出的公開信幾小時後便被封殺，目前只能在推特等外網平台上看到。

不僅中國名人和學者的反戰聲音在中國社媒上被封殺。無論是在烏克蘭的中國人發出的呼籲國人不要調侃戰爭的小短片，還是中文流利的烏克蘭翻譯吉利呼籲中國人幫助烏克蘭制止侵略者、烏克蘭少女瑪莎懇請中國網民不要拿戰爭開玩笑的短片在中國的微信、微博等社交媒體也都迅速被封殺。瑪莎說：「很遺憾，網路上那些對於戰爭的調侃，正深深的刺痛著烏克蘭人民的內心，也影響著在烏克蘭的生活工作的中國朋友們。」

封殺、屏蔽、禁言--圍繞俄羅斯入侵，微博等中國社交平台幾乎封殺了所有支持烏克蘭的聲音。只在中國撤僑的話題上，微博上尚能看到一些質疑的聲音。有人問道，「為什麼這麼晚才撤僑」，「中國撤僑為何不通過俄方航班」，有人擔心地寫道：「哎，等中國撤僑完畢，可能會有一場大戰了。」

在屏蔽金星、5名歷史學家以及普通民眾呼籲停止戰爭、譴責普亭的聲音的同時，中國網路上大量粉飾普亭侵略行徑、甚至為普亭叫好的聲音卻被允許繼續傳播，各種污蔑烏克蘭的假新聞也大行其道。其中之一就是將奧地利媒體2月4日發布的環保人士躺在象徵氣候死亡的黑色「屍袋」中抗議氣候政策的短片剪輯成幾秒發到網上，影片中一陣風吹過，其中一個「屍袋」裡面的人動了一下。假新聞發布者稱，這是烏克蘭電視台在炒作所謂的「俄烏衝突」陣亡者。

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