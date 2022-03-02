澤連斯基呼籲允許烏克蘭入盟 中稱俄入侵為「烏俄沖突」

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）據路透社報道，澤連斯基3月1日向歐洲議會緊急會議發表視頻講話，再次強烈呼籲允許烏克蘭加入歐盟。

他說，烏克蘭人現在正在為平等的願望付出生命，"沒有人可以打垮我們。我們很強大。我們是烏克蘭人。我們證明了我們的力量。我們證明了至少我們和你們一樣。"

澤連斯基表示，他是在導彈襲擊間隙講這番話的。此前一天，澤連斯基簽署了申請加入歐盟的文件。烏克蘭總統辦公室3月1日發布消息稱，烏克蘭根據加速程序加入歐盟的申請已被接受並登記，該申請正在討論研究中。

澤連斯基在視頻中激動地向歐洲議會呼籲："證明你們與我們同在。證明你們不會讓我們離開。證明你們確實是歐洲人"。

澤連斯基也表示，他深知烏克蘭申請加入歐盟是一個漫長而艱難的過程。但是，"有了我們，歐盟將變得更加強大。沒有你們，烏克蘭將變得孤獨。"

烏、中外長通話

路透社援引烏克蘭外交部的聲明報道說，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）本周二和中國外長王毅通電話時，要求中國利用與俄羅斯的關系讓俄羅斯停止對烏克蘭的軍事侵略。

中國外交部發表聲明稱，國務委員兼外長王毅3月1日應約同烏克蘭外長庫列巴通電話。聲明中說，"中方在烏克蘭問題上發揮了建設性作用，烏方願同中方加強溝通，期待中方為實現停火開展斡旋。"

中國外交部在聲明還提到，"王毅重點就確保中國在烏公民安全表明立場，督促烏方承擔相應國際責任"，並"希望烏方采取一切必要措施確保在烏中國公民安全，並繼續為中國公民撤離提供保障和便利。"

在俄羅斯軍隊對烏克蘭發動大規模襲擊、圍攻其首都基輔以及第二大城哈爾科夫的背景下，中國外交部聲明仍然拒絕稱"俄羅斯入侵"，而是稱"烏俄爆發沖突"。聲明"督促烏方承擔相應國際責任"，全然不譴責俄羅斯。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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