敘利亞批美國挑起烏克蘭衝突 欲阻俄對歐供應天然氣

敘利亞外交部副部長賈法里（Bashar Ja'afari）認為，早在俄羅斯對烏克蘭採取特別軍事行動前，美國就制定了阻止「北溪一號」和「北溪二號」天然氣管道的計劃，華盛頓挑動基輔與莫斯科發生衝突，其目的是切斷俄羅斯對歐洲的天然氣供應。

賈法里在接受俄羅斯衛星通訊社採訪，內容3月1日發布。他說：「在烏克蘭事件爆發之前，美國人針對的目標是向歐洲輸送俄羅斯天然氣的「北溪一號」和「北溪二號」天然氣管道。因此，拜登將卡塔爾埃米爾召集到華盛頓，並與他討論了卡塔爾在必要時滿足歐洲天然氣供應需求的可能性。”

賈法里補充說，拜登當然無法預料未來，也不知道普亭總統會做出在烏克蘭開展軍事行動的決定。他認為，美國的行動是利用經濟來達到政治目的。

賈法里補充稱，「所有這一切都說明，普亭總統一直處於防衛狀態，而不是攻擊狀態。」

另一方面，敘利亞常駐聯合國代表薩巴格（Bassam al-Sabbagh）在聯大緊急特別會議上表示，大馬士革譴責西方及其媒體圍繞烏克蘭事件發起的反俄運動。

薩巴格說：「阿拉伯敘利亞共和國譴責西方及其媒體發起的反俄運動，尤其是有針對性地散播假新聞、假消息，以及偽造的圖片、影片等。」

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文章授權轉載自《香港01》

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