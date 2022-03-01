在台烏克蘭網紅緊抱俄羅斯朋友 兩人嘆：人民都不想打仗

俄烏戰爭引發國際關注，近日也傳出俄羅斯戰車沒油，或俄羅斯士兵不了解最新戰況等，令外界猜想兩國並不想開戰，日前在台烏克蘭網紅佳娜，與俄羅斯模特兒薩沙（Sasha Kolotova）共同拍影片，指出「兩國其實是好朋友，不想要打仗」。

佳娜與薩沙認識約3年，兩人不僅成為好友，彼此都有烏克蘭與俄羅斯的朋友，她們聽聞俄羅斯入侵烏克蘭消息時，直言「無法相信這件事是真的」，並強調「現在這個世界怎麼會發生這種事」。佳娜指出，原先烏克蘭人跟俄羅斯人民來往都沒有產生衝突，只有兩國的政府有摩擦，但自從俄羅斯入侵烏克蘭後，一切都改變了，有部分烏克蘭人開始在網路上霸凌俄羅斯人，佳娜坦言「這件事不太對，因為其實俄羅斯人也不想開打」。

薩沙則表示，有很多俄羅斯民眾都呼籲停戰，但站出來抗議的俄羅斯人遭政府派警察逮補，不僅如此，連示威者都遭受警員暴力毆打，讓薩沙驚呼「非常可怕」，她也透露「很多俄羅斯年輕人不想打仗，有些年輕人被騙是演習，沒想到是真的入侵烏克蘭」。她感嘆「我們俄羅斯人，跟烏克蘭，我們都不知道普丁現在在想什麼，普丁好像活在自己的世界」。

最後，佳娜與薩沙表示「謝謝台灣人支持我們」，並強調現在很需要大家的幫忙，她們感謝俄羅斯民眾願意上街表態「不願入侵烏克蘭」，但也指出這些俄羅斯人會被政府暴力對待，兩人心痛表示「戰爭真的很可怕，我們都是好朋友，會一起加油」。

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