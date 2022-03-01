美稱中國立場尷尬 華盛頓放話兼顧歐亞

（德國之聲中文網）白宮印太政策協調員坎貝爾（Kurt Campbell）和白宮國安委員會的美國印太戰略主任拉普霍珀（Mira Rapp-Hooper）週一（2月28日）在「美國德國馬歇爾基金」主辦的一個活動上表示，世界正密切關注中國對俄羅斯入侵烏克蘭的立場。白宮已經呼籲中國譴責俄羅斯的行動，這是第二次世界大戰以來對個別歐洲國家的最大攻擊。

坎貝爾說，中國處於一個尷尬的位置，但華盛頓希望與北京保持溝通渠道暢通。他說，相信中國領導人「一直關注」美國盟友和合作夥伴的團結，也關注俄羅斯入侵的「殘酷」。

坎貝爾提到，現在判斷中國會得出什麼結論還為時過早，但華盛頓已經提前向北京說明了與俄羅斯入侵有關的風險。

北京在很大程度上避開了對莫斯科的批評，但強調「尊重主權」和「領土完整」的一貫立場，並在上週聯合國譴責俄羅斯入侵的決議投票中投下了棄權票。

同一活動中，歐盟外交部門亞洲政策負責人維甘德（Gunnar Wiegand）也強調，有必要保持與中國的談判渠道暢通；歐盟印太地區特使加布裡埃爾-維森廷則說，烏克蘭事件將鼓勵歐盟加強與亞洲的接觸。

美國哈佛大學「費正清中國研究中心」（Fairbank Research Insistute）博士後研究員南樂（Lev Nachman）告訴德國之聲，中國正小心地「走鋼絲」，不想完全認可俄羅斯在烏克蘭問題上的做法，但也不直接批評。

美稱兼顧歐亞局勢

坎貝爾表示，儘管當前有烏克蘭危機，但美國仍將保持對印太地區的關注。他補充，華盛頓在第二次世界大戰和冷戰期間都曾同時深入參與兩個戰場。他說：「這很困難、（成本）很高昂，但也是必不可少的。」

坎貝爾認為，這是這一代美國人的責任，並說：「在政府內部、在白宮，有一個深刻的認識和意圖，以維持我們在印太地區的每一個參與面向。」

他說，未來幾個月將顯示美國維持與該地區高層交往的「決心」。此前，美國總統拜登已宣布將印太地區作為政策和資源的重點，以抵制中國不斷擴大的影響力。

白宮國家安全委員會的美國印太戰略主任拉普霍珀（Mira Rapp-Hooper）說，她相信俄羅斯對烏克蘭的入侵不會轉移美國的印太目標。

她說：「有一種方式是，我們現在派往烏克蘭的資源，實際上與我們在印太戰略上要做的事情截然不同。這並不意味著我們不會有資源匱乏的時刻，但確實意味著我們可以同時計劃這兩件事。」

美加強與台灣合作

路透社報導，拜登在2月28日派出一個由美國前高級安全官員組成的特別代表團前往台灣，以示支持，因為人們擔心，中國可能試圖利用西方注意力分散的時機，對台灣採取行動。

坎貝爾說：「你將看到一系列（對台灣）全面的活動，外交上的、機構上的......投資上的，還有經濟和貿易上的。」

南樂對德國之聲表示，他認為美國與台灣的關係與烏克蘭的關係有實質上的不同，面對軍事威脅應對方式也有所不同。

他說：「美國在哪些條件下進行軍事介入是有明確規定的。如果要採取軍事行動，極有可能是由中國發起的。根據我的理解，如果中國無端攻擊台灣，美國會在軍事上保衛台灣。如果台灣單方面宣布獨立，基本上如果台灣給自己製造麻煩，美國就不會干預。」

南樂還提到，美國的《台灣關係法》還有日本在此區域的經濟命脈，以及台灣海峽對各方的價值存在，都是台海危機應該考慮進去的因素。

（路透社等）

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