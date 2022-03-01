整理包／五大殺傷力 各國採取哪些「制裁俄羅斯」手法？打擊有多大？

聯合新聞網 / 綜合報導
各國對俄羅斯實施經濟制裁，將其踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。 法新社
各國對俄羅斯實施經濟制裁，將其踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。 法新社

俄羅斯入侵烏克蘭，目前戰況陷入膠著，首輪談判也無實質結果，雙方出現「邊打邊談」的情況，同時間，全球各國也馬不停蹄對俄國祭出愈來愈嚴厲的制裁，範圍涵蓋金融、軍事、科技、體育和其他商品等出口領域，以下整理國際制裁最新進度和可能的影響範圍。

經濟制裁 | 航空運輸制裁 | 軍事制裁 | 體育制裁 | 其他制裁 | 影響面

　

美國

￭ 將部分俄羅斯銀行排除在國際支付系統，「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）之外。

￭ 封鎖加密貨幣活動，包括與俄國Sberbank和VTB等被列入黑名單銀行交易的加密貨幣交易所和其他數位貨幣平台，防止個人及組織利用虛擬貨幣規避裁。

￭ 那斯達克和紐約證交所已經暫停一些俄羅斯公司的股票交易。

￭ 考慮與各國協調釋放約6,000萬桶戰略儲油，目前的討論重點是美國投放3,000萬桶石油，其他國家總計釋放3,000萬桶。

￭ 禁止美國公民與俄羅斯中央銀行進行任何交易。

￭ 受制裁的俄羅斯銀行包括俄羅斯外貿銀行（VTB Group）、Sovcombank、Noikombank、Promsvyazbank及Otkritie等五家，旗下客戶已無法使用Apple Pay及Google Pay的服務，也無法向已發佈制裁國家註冊的公司進行線上支付。

￭ YouTube阻止國營媒體「今日俄羅斯（RT）頻道」藉由影片獲利。

歐盟

￭ 將部分俄羅斯銀行排除在國際支付系統，「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）之外。

烏克蘭

￭ 國家銀行與歐盟和七國集團接觸，要求他們停止向俄羅斯及白俄羅斯銀行提供外匯。

英國

￭ 禁止俄羅斯船隻進港，不許任何由俄羅斯公民擁有、租用或經營的以及懸掛俄羅斯國旗的船隻進港。

台灣

￭ 經濟部依據防止武器擴散的「瓦聖納協議」，對輸往俄羅斯的產品進行嚴格審查。

￭ 台積電加入制裁行列，已完全停止供貨予俄國特殊應用晶片商Elbrus及其上游供應商。

日本

￭ 日本加入其他七國集團（G-7）國家，凍結俄羅斯央行的外匯資產，將使普亭政府無法動用存放在日本的數百億美元資金。

￭ 禁止某些俄羅斯銀行使用環球銀行金融電信協會(SWIFT)系統。

瑞士

￭ 瑞士凍結俄羅斯在該國的金融資產，總統普亭、總理米舒斯京、外長拉夫洛夫的資產。

德國

￭ 德國幾乎完全停止了鋼品採購，導致俄羅斯主要鋼鐵生產商的出口出現下滑，鎳出口也受到影響。

新加坡

￭ 新加坡將阻止與俄羅斯有關的某些俄羅斯銀行和金融交易。

　

瑞士

￭ 與歐洲鄰國一同對俄羅斯飛機關閉領空，除了人道援助或外交目的航班不在此限。

歐盟

￭ 不只政府宣布對俄籍飛機關閉領空，民營航空公司也加入行列，進一步「天空孤立」。

　

美國

￭ 承諾對俄羅斯實施更多制裁，並為烏克蘭軍隊提供更多武器。

歐盟

￭ 通過多項重要外交與軍援烏克蘭行動，27個會員國通過4.5億歐元預算，用來運送戰鬥機等軍備。

　

￭ 瑞典、捷克、波蘭、英格蘭、法國全部拒絕在世足歐洲附加賽對戰俄羅斯，國際足球總會（FIFA）可能取消俄羅斯的參賽資格。

￭ 英格蘭強調「在可預見的未來」，所有層級國際賽拒絕和俄羅斯交手。

￭ 一級方程式（Formula One）的俄羅斯大獎賽（Russian Grand Prix）已被取消。

￭ 英國曼徹斯特聯足球俱樂部宣布，決定提前1年中止與俄羅斯航空的合約。

￭ IBF、WBA、WBC等拳擊協會一致宣布，就如同戰爭影響烏克蘭的賽事，同時禁止俄羅斯辦比賽。

￭ 老牌球隊、德乙沙爾克04取消與俄羅斯天然氣公司GAZPROM的贊助。

￭ 國際網球總會（ITF）無限期取消在俄國舉行的所有賽事。

　

歐盟

￭ 停播「今日俄羅斯」（Russia Today, RT）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik），以防堵克里姆林宮的假消息戰。

南韓

￭ 南韓外交部已通知美國，決定禁止向俄羅斯出口戰略物資，不批准出口被列入「四大多邊出口管制機制」，包括核子供應國組織（NSG）、瓦聖納協定（The WassenaarArrangement）、澳大利亞集團（AG）及飛彈技術管制協定（MTCR）管制清單的戰略物品。

新加坡

￭ 將對可在烏克蘭直接用作武器，以造成傷害或征服烏克蘭人的品項實施出口管制。

　

￭ 引發全球短期貨幣市場的流動性危機。

￭ 俄羅斯是鋼鐵、鎳和鋁的全球五大生產國之一，出口減少加劇市場不穩。

￭ 美國制裁意外擊中南韓晶片大廠三星及SK海力士，以及汽車零組件產業。

￭ 烏克蘭港口停擺，穀物、鋼鐵等金屬和石油運往全球受阻。

￭ 歐洲多國對俄關閉領空，將推升歐洲飛往亞洲的空運成本。

￭ 仰賴俄國較少為人所知的供應鏈受影響，例如半導體製造原料氖氣和鈀金。

￭ 部分買家已暫停採購俄國液化天然氣（LNG），使供給吃緊加劇。

￭ 普亭禁止所有俄羅斯居民將外匯轉移到海外，藉加緊資本管制來報復美歐制裁，包括禁止向外國人支付「與貸款協議有關的」主要付款貨幣（hard currency）。

￭ 俄羅斯禁止來自36個國家的航空公司使用其空域，名單中包括歐盟國家和英國。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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