烏克蘭謀求「火線入盟」 歐盟稱「或可辦理」

(德國之聲中文網) 烏克蘭總統澤連斯基2月18日通過社交媒體表示，歐盟應當特事特辦，加急吸納烏克蘭成為成員國。澤連斯基說：「我們的目標是和所有歐洲人站在一起。而最重要的是，我們要獲得平等的權利。我堅信這才是公正的做法，我堅信我們配得上這個待遇。」

就在前一天，波羅的海三國也公開呼籲歐盟至少應當立即將烏克蘭納入「候選國」範圍。拉脫維亞總統列維茨(Egils Levits)在推特上表示：「很明顯，烏克蘭的命運在歐洲。」

歐盟委員會主席馮德萊恩也對此做出了積極回應。她說，「長期來看，烏克蘭人確實屬於我們歐洲，他們是我們中的一員，我們也有意接納他們。」馮德萊恩強調，歐盟和烏克蘭目前已經在多個領域展開了合作。

捷克總理菲亞拉(Petr Fiala)也說，眼下歐盟必須發出一個明確的訊號：歐洲民主國家共同體歡迎烏克蘭。他說：「儘管我偏向於走正常程序，但是目前可不是什麼正常情況。」

不過，德國外長貝爾博克謹慎地表示，烏克蘭加入歐盟的進程並非「幾個月就能完成」。

歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)則說，圍繞烏克蘭入盟問題肯定會有一場「辯論」，並強調歐盟和烏克蘭之間已經有一份「強有力」的聯繫協議，如有需要還可進一步強化。

就在同一天，歐盟委員會還透露，計劃將烏克蘭的電網也納入整個歐洲大陸的電網。歐盟能源委員西姆森(Kadri Simson)通過推特表示，她已經和ENTSO-E(歐洲輸電系統運營商聯盟)的代表探討了這一提議，並且會在當天晚些時候的歐盟各國能源部長緊急會議上提請各成員國支持歐烏電力併網計劃。

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