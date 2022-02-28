日本制裁俄羅斯：從關係修補到再度一刀兩斷

「現在正是我們守護國際秩序骨幹，團結一心毅然決然展現行動的時刻，讓其明白暴行是要付出慘痛代價」，日本首相岸田文雄在2月27日晚上，在緊急會議結束後於首相公邸面對記者團時，表示將對俄羅斯進行金融制裁。

岸田內閣的金融制裁

主要的內容包括，支持將俄羅斯排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）機制內、並凍結了包括普亭總統在內的政府相關人士的資產。最大的支持，則是給予烏克蘭一億美元的緊急人道援助，堅定站在烏克蘭一邊。

岸田文雄並嚴肅指出「對於俄羅斯的關係已經無法像往日那樣正常的看待了」，顯示日俄關係也面臨到關鍵時刻。此外，對於幫助俄國侵略的白俄羅斯，日本官方也在考慮對白俄羅斯的官員們進行一系列制裁。

就在俄羅斯在22日簽署協議，承認烏克蘭東部地區的頓內次克與盧甘次克為獨立國後，隨即就在24日以迅雷不及掩耳地態勢派遣軍隊入侵烏克蘭，引發世界局勢快速緊張。七大工業國（G7）在幾天後也紛紛表示將提供各項支持，而如今日本也表態，被記者問及是否反應過慢時，岸田則稱「我不覺得慢」。

普亭與日本的好交情

隨著日本正式制裁，這也代表過去日俄外交上的一段蜜月期將正式結束。特別是普亭從2000年就任總統以來，始終與日本保持一定程度互動。愛好柔道的他，甚至還擔任國際柔道總會的名譽主席，在這次入侵活動後，職位也遭到取消。

普亭在1995年擔任聖彼得堡副市長時就首度訪日，就任總統後次數更頻繁，其中4次是總統在任、2次是總理在任期間，都受到高規格禮遇。

特別是普亭在2000年首次以總統身份訪日參加G8高峰會時，當時日本首相正是森喜朗。森喜朗一家從父親森茂喜時代就是知名的「知俄派」，森茂喜生前致力於日俄交流，過世後還將一部分骨灰葬於家鄉石川縣、另一部分則埋骨俄國的姐妹市伊爾庫茨克，期盼日俄交流永不間斷。

當年的森喜朗不只設宴款待普亭，也安排普亭與當時在位的明仁天皇會見，隨後在2001年舉辦的日俄元首會談，普亭更安排在伊爾庫茨克市，並親自去森喜朗父親墓前致意，相當給足面子。

過去前首相安倍晉三，也一度跟普亭有著良好交情，不斷稱普亭為「堅實盟友」外，在2016年普亭訪日時，更招待他前往故鄉山口縣的高級旅館。2019年於​​符拉迪沃斯托克（海參崴）舉辦東方經濟論壇時，還一度直呼其名稱「弗拉迪米爾！你跟我都望著同個未來。在抵達終點前我們一起攜手前進吧！」

日本對俄羅斯之所以一度姿態放得那麼低，主要還是因為近代二戰的歷史問題所遺留下的北方四島領土問題。

G7中唯一領土接壤國

日本在過去與帝俄曾爆發日俄戰爭、二次大戰時又與蘇聯在多方戰場上強碰。在1945年8月日本投降前，蘇聯撕毀《日蘇互不侵犯協議》後，進攻當時的滿洲國與南庫頁島等地區，最後一度進逼北海道地區，並在二戰結束前佔領當時北海道的擇捉島、國後島、色丹島、與齒舞群島等4島。

二戰後，日本與蘇聯在1956年重訂《日蘇共同宣言》，並就未來4島歸還一事開始商議。然而，關於如何歸還，甚至歸還的數量等，日蘇之間始終沒有共識，等到蘇聯垮台後，土地問題就繼承到俄羅斯手上。

普亭就任總統後，雖然從森喜朗到安倍晉三等，都對普亭展現一度程度善意，但在北方四島問題上，他始終沒有退讓。過去普亭還曾於俄國電視上表示「北方四島在國際法上由俄國統治是既成事實，是二戰的結果，就這點上我沒有（與日本）交涉的打算」。

甚至在2016年，普亭也表示「北方四島是一寸不讓的」，並在該四島附近舉行軍事演習，配備新型飛彈、指定為「經濟特區」，甚至大幅度舉辦「對日戰勝紀念遊行」等，都開始大大壓低日俄之間的信任。

而在宣布對俄制裁的同時，也意外著跟俄羅斯的領土問題協商就此關起大門，日本各首相先前的努力暫時回到原點，只能等待未來的元首看能否透過協商重啟談話。

外交風格勢必更近歐美

無可諱言，在這次俄羅斯入侵烏克蘭後，不僅給了歐洲各國一記猛棍，讓各國開始計畫加強軍備與給予烏國援助外，也影響到日本的軍武戰備。身為G7中唯一與俄國鄰土接壤的國家，前首相安倍晉三也在27日上電視台節目時，重申日本要有「適時快速地武器打擊能力」，以應付未來俄羅斯、中國與北韓等武力威脅。

此外，俄羅斯供給歐洲國家整體超過40%以上的天然氣，日本在此次俄烏開戰前，就先分了一些配額給歐洲，未來能源政策的調整也相當重要。日本《產經新聞》社論就呼籲，比起軍事防衛，經濟上的安保法案現在更重要；《每日新聞》社論則稱，日本必須要跟歐洲一樣，對俄國戰略要通盤調整。

日本在岸田文雄就任首相執政後，外交政策上任用林芳正為外務大臣，對美中關係都好的他，被認為是務實而不特別站邊的選擇。然而在俄烏開戰前後，G7以對此召開多次會議，未來日本外交風格勢必更近歐美，必須要跟中俄做出一定程度切割。

只是，日本除了是G7唯一亞洲國外，也是同時跟中俄相近，且都有領土等歷史遺留問題的國家，身在其中如何選擇，勢必相當困難。與俄關係，從過去一度想修補，但最後仍是「一刀兩斷」。如果將來台海發生任何擦槍走火，同樣的困境也會再度發生在日本身上，未來幾年，日本也會走出更清晰地外交路線。

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