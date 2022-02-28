烏國獲軍武支援 加密貨幣捐款激增

要打仗豈能沒有資金支援，烏克蘭迄今已獲得破千萬美元的匿名加密貨幣捐贈！加密貨幣公司提到，一開始烏克蘭軍方表示不接受加密貨幣資金，但在非政府組織眾籌約數百萬美元的軍事支持後放鬆立場，與志願團體通過網路宣傳加密貨幣的錢包址所籌到的加密貨幣捐贈金額更驚人，很快已經破千萬美元，分析師提到，這是新世代眾籌最重要的方式。

加密貨幣捐款助陣

根據《雅虎新聞網》報導，在烏克蘭受到俄羅斯入侵後，軍武資金需求迫在眉睫，烏國軍方初始不接受加密貨幣資金捐贈，加上部分眾籌平台不允許資金用於軍武（像是頗具名聲的眾籌平台Patreon），但仍眾籌了大約數百萬美元的資金。

隨後烏克蘭軍方立場放鬆，當局配合志願團體通過網路宣傳加密貨幣的錢包位址，烏克蘭官方推特26日下午發推特「與烏克蘭人民站在一起，接受加密貨幣捐款，比特幣、以太幣、USDT（泰達幣、所謂的標準貨幣）」，據區塊鏈分析公司Elliptic提到，迄今至少有1670萬美元的匿名加密貨幣捐贈資金入帳。

CNBC網報導，Elliptic創始人羅賓森表示，雖然部分眾籌公司與支付平台拒絕向烏克蘭軍隊捐款，但加密貨幣已成為強大的替代品，加密貨幣允許即時、快速的跨境捐贈，並繞過可能阻止付款的金融機構，都是資金援助的一大優勢。

打擊俄資金流動

這場戰役也如古代戰爭要打擊敵方糧草一樣，烏克蘭數位轉型部長費羅多夫27日在推特表示，呼籲大型的加密貨幣交易所要動起來，阻止地址位於俄羅斯、白俄羅斯的資金流動，不只是凍結政治軍方人物，連普通用戶都要防。

西方世界此前啟動的對俄經濟制裁，包括限制俄羅斯銀行交易、禁入歐盟資本市場、凍結官員個人資產，並把俄羅斯踢出SWIFT協會，切斷至少8成的俄羅斯美元交易與過半數的境內信用機構，連環動作打擊俄羅斯的「後方糧草」。

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