雪山圈谷積雪50公分 登山步道遭雪覆蓋
雪霸國家公園管理處今天指出，保育志工回報，山區濃霧天候不佳，雪山圈谷地區，積雪已深達50公分，登山路徑因箭竹林被積雪壓低、覆蓋，不易行走，提醒山友不要強行通過。
雪霸國家公園管理處保育志工鄭朝雄指出，24日雪山圈谷往雪霸主峰方向，路徑上的雪剛降下不久，比較鬆軟，風一吹足跡就不見了，後續要入山的山友要注意自身安全，尤其必須確實攜帶頭盔、冰爪和冰斧，才能上山。
另外，山友從九九山莊通往雪山主峰方向，也發現整片箭竹林都布滿白雪，登山路徑不明顯，一腳踩下去，發現腳下不是地面，而是被積雪覆蓋、壓住的箭竹林，最高落差至大腿處，不易通過。
雪霸國家公園管理處指出，這波寒流來襲，導致最近幾天海拔2400公尺以上高山地區紛紛降雪，尤其海拔3640公尺的雪山圈谷，積雪最深超過50公分，雖然平地氣溫逐漸回暖，仍要提醒山友，山區氣候不穩定，具有一定風險，行前務必評估天候狀況和自身情況。
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