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寒流發威 雪霸三六九山莊積雪最深達30公分

中央社／ 苗栗縣24日電

入冬最強寒流持續發威，雪霸國家公園管理處今天表示，園區高山步道多處積雪，海拔約3150公尺的三六九山莊周邊積雪最深已達30公分，部分路段不易行走，請山友注意安全。

雪管處指出，雪霸保育志工鄭朝雄上午9時許回報，雪山三六九山莊周邊溫度約攝氏零度，積雪最深達30公分部分，放眼望去一片白茫茫。雪山東峰之後有積雪，須攜帶雪地裝備，且部分路段因箭竹被雪覆蓋壓低，不易行走，山友需注意安全。

此外，根據雪霸保育志工張慧芳拍攝影像，海拔3275公尺的桃山山屋，屋頂、路面全都被厚厚一層大雪覆蓋。

雪管處指出，桃山周邊風大，昨天晚間溫度約攝氏負10度，到了今天上午9時許些微回升，但也僅有攝氏負5度。桃山步道約2.7公里開始有積雪，部分區域雪深超過20公分，路徑被積雪覆蓋較不明顯，山友務必做好保暖，小心前行。

寒流 國家公園 大雪

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