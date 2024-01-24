中北部山區一片白 馬祖也下雪

入冬以來的最強寒流昨襲全台，包含宜蘭縣太平山國家森林公園遊樂區、新北市三峽熊空農場，甚至馬祖都下起瑞雪，不少「追雪」民眾興奮地在雪地上堆雪人、打雪仗，彷彿置身在雪白童話世界。不過中央氣象署表示，今天清晨雖仍嚴寒，各地低溫跌破十度，但水氣減少，下雪機率遞減。

宜蘭的太平山國家森林遊樂區昨天凌晨三時開始下雪，清晨積雪約三公分，放眼望去，一片銀白大地；清晨六時許，氣溫降至零下九度，民眾起床看到車頂、景觀椅及步道平台積滿白雪，看到皚皚白雪的遊客直呼幸運，彷如置身在雪白的童話世界，非常開心。

太平山昨下起瑞雪，追雪民眾在服務站觀景台打雪仗，好不開心。記者黃義書／攝影

海拔高度約七至八百公尺的新北市三峽熊空農場，昨天上午八時降下雪花片片，民眾興奮拿起手機錄影，見證自二○一六年「霸王級寒流」後，時隔八年再次下雪的美景；當地茶農也說，周邊的五寮詩朗山、東眼山也都降下時隔已久的白雪。

此次寒流急凍，馬祖的四鄉五島大都在二到四度左右，前晚八時許，東引、南北竿各村飄雨並夾帶冰霰，雲台山、壁山山頂都有結冰，不少民眾不畏低溫登山看冰霰。北竿居民周治孝深夜衝到馬祖第一高峰壁山目睹雪景，並拍下天降雪花影片，路邊車子的車頂也在累積雪量，「這是我有生以來第一次在馬祖家鄉看到這樣的雪景，滿感動的」。

寒流昨天來襲，從合歡山、陽明山到三峽熊空山區，都蓋上靄靄白雪，掀起難得的追雪熱潮。陽明山二子坪路旁，有民眾拉滑雪板親子同樂。記者陳正興／攝影

中央氣象署預報員曾昭誠指出，昨天北部海拔一千公尺左右的大屯山、七星山頂都有降雪現象；海拔七百至一千公尺，包括鞍部、二子坪、三峽、烏來等，也觀測到下霰現象。此外，宜蘭、中部地區二千公尺以上高山，如拉拉山、太平山，以及海拔三千公尺以上的合歡山，均有明顯降雪。

不過入冬最強寒流影響至周四清晨，今天清晨仍嚴寒，各地低溫跌破十度，尤其中部以北、宜蘭地區近山區、空曠地區，可能達五至六度，只是昨天水氣充沛，不少人期待今天仍可追雪，氣象署卻表示，今起水氣減少，下雪機率遞減。至於北部、宜蘭與花蓮白天氣溫回暖至十至十二度，中南部、台東十八至廿度。

陽明山昨下雪，民眾在二子坪停車場旁的椅子上堆雪人興奮合影。記者陳正興／攝影

公路局表示，昨天傍晚起台七甲線中橫宜蘭支線南山至勝光路段、台八線大禹嶺至慈恩路段及台十四甲線翠峰至大禹嶺路段，因寒流侵襲而預警性封閉，今天上午七時視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。