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台灣北部氣候變化超大！外國人貼「體感變化圖」 崩潰嘆：一年有5個季節

聯合新聞網／ 綜合報導
入冬最強寒流發威，全台都有機會出現10度低溫，北台灣更可能下探6度。圖為台北中山商圈逛街人潮。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
入冬最強寒流發威，全台都有機會出現10度低溫，北台灣更可能下探6度。圖為台北中山商圈逛街人潮。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

入冬以來最強寒流來襲，全台氣溫急凍，多縣市都有機會出現10度以下低溫，且天氣將一路冷到明（24）日晚上，民眾應多注意保暖。過去台灣四季分明，但近幾年天氣變化大，許多外國網友也被這忽冷忽熱的狀況搞得暈頭轉向，更有人貼出「體感變化圖」，崩潰直呼台灣北部地區根本是「一年五季」。

由外國人經營的社群帳號「Special Taiwan」，不時以國外旅客的視角探索台灣。日前，「Special Taiwan」以「對台灣的困惑」為題發文指出，「台灣北部實際上有五個季節，包含原有的四季，還有一個是現在正處於的季節」。

貼文更附上一張「體感變化圖」，從圖片可見，該名外國網友認為台灣的冬天在2月、春天在3月、夏天在4到11月，秋天則僅有短短幾日，在11月的上旬。而被空下來的11月中到2月初，就是外國人眼中最崩潰的「第五個季節」，他認為在這段期間內什麼事情都可能發生，台灣北部的民眾能在這將近3個月的期間「瘋狂體驗四季」，不僅天氣變化大，氣溫更是忽冷忽熱，讓旅居台灣的外國朋友們相當懊惱。

該名外國網友指出，儘管冷鋒到達台灣北部，當地的氣溫變化仍是讓人感到撲朔迷離，「今天氣溫會出現27度？」、「現在已經一月了，但我們還是穿著短褲」、「現在29度，每個人都穿著滑雪外套」。因近幾年台灣天氣變化極大，不只是外國旅客，連台灣本地人都被這多變的氣候搞得頭昏腦脹。

貼文曝光後也引起許多網友共鳴，「這是我們秘密的天氣武器」、「這就像澳洲墨爾本一樣，我們稱其為一天四季」、「五個季節？」，也有人分享在台的生活體驗，「基隆人（一月）還在玩水呢」、「在『冬季』時，我多數的日子都在台中的戶外游泳，我超喜歡」。

寒流 氣溫 低溫 保暖

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