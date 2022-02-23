影／連日低溫下雨彰化葡萄園災情嚴重 花穗凍傷開不了
連日下雨又低溫，彰化縣大村鄉、溪湖鎮葡萄農說葡萄損失慘重，大村鄉農會推廣主任賴錫謀說，目前正值葡萄發芽及開花期，但太溼冷的天氣，不僅讓葉子開始轉黃，連花都萎縮，甚至有已結出幼果的，也因養份輸送不到，全都沒用了，初估損失至少五成以上，如果雨再持續下，農民說損失可能高達八成。
「這次足嚴重耶，今年夏果將會大減產」大村鄉葡萄產銷班班長賴萬慶說，已連續下一周的雨，白天也是低溫13度，又溼又冷，許多葡萄園的葉子都黃成一片，剛長出來的花穗也凍傷，成了「石頭花」開不了，果園也都積水。
溪湖的葡萄一樣寒害嚴重，溪湖農會總幹事陳金源說，溪湖入夜後甚至低溫十度以下，戶外和溫室葡萄都有寒害，溪湖露天葡萄種植面積約200公頃，目前很多花穗都凍壞，而3、4月就要上市的溫室葡萄果實正在著色期，太低溫也會影響著色及品質。
陳金源說，今年雨下得久又冷，葡萄寒害真的很嚴重，政府應該要啟動補助寒害災損了，預估溪湖葡萄的災損至少也有五成。
賴錫謀說，大村葡萄種植面積約450公頃，去年12月到今年初的冬果其實已經很少了，主要是去年乾旱，需要水灌溉的時間沒水，不需要水的時候又下雨，導致冬果也減產約一半。
賴萬慶說，今天上午才看到有果園種得比較早的已是幼果期，因葉子黃掉，養份也輸送不到，整個沒用了，農民只能忍痛處理掉，而且下雨潮溼，已有菌害，農民在開花期想噴藥，但雨一直下，也無法噴藥，更加深災損嚴重性，再溼冷下去，今年夏天「大家可能沒有葡萄吃了」。
彰化縣農業處長邱奕志說，目前已有農民通報葡萄有寒害災損，葡萄園去年8月的豪大雨就已受影響，加上此次寒害雪上加霜，目前還有二林鎮、竹塘等地的高接梨也有寒害情形，秧苗如果水份管理不當也會凍傷，還有青蔥田也不能泡水，否則會爛根，農業災害可能得在天氣放晴後會陸續浮現，已請各公所通報中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言