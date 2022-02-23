天雨冷吱吱都不怕！十大防風防水外套品牌伴你一路衝鋒

自在遊走濕冷天氣

天氣冷颼颼，又下雨真心超不想出門！對於沒有選擇的通勤族來說，比上班更可怕的是被迫和慘遭雨淋、悶濕的外套相處一整天，畢竟有時即使打傘，還是難免被沾到、潑到、浸到衣襬，實在是防不勝防！

為了避免這樣的窘境，在冬天、雨季裡，最好能常備一件兼具保暖及防水防風性能的外套，市面上許多專業戶外用品廠商，都有推出這類不僅是防潑水，同時適合登山等戶外運動的防水外套，今天就和《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》一起，找出在網友間熱議的十大防水防風外套品牌，幫助你在雨天也能自在穿梭！

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No.10Rab

英國登山用品與服裝公司Rab於1981年由蘇格蘭登山家Rab Carrington創立，品牌的第一款產品誕生在創辦人家中的小閣樓裡，是Rab參考多年山中經驗、親手縫製的睡袋，這款以自己名字命名的睡袋，馬上成為當地攀岩社群間炙手可熱的商品，很快地，小閣樓就換成了工廠。

今日Rab以製造高性能的外套與睡袋等登山用品聞名，尤其羽絨系列產品最為人熟知，歐洲鴨絨、鵝絨歷經無氟防水處理，就算穿在多雨潮濕的台灣環境也不減保暖！

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No.9Marmot

美國Marmot公司的前身是加州大學的Marmot Mountain Club登山社，取名Marmot（土撥鼠，又稱阿拉斯加旱獺）是紀念兩名創辦人在阿拉斯加登山時的美好邂逅。身為第一家在服飾中使用Gore-tex防水布料的戶外用品廠商，創辦人甚至親自進入大型肉品冷凍櫃中，使用測試產品睡了七個晚上！

在此之後，Marmot也持續致力研發自家防水薄膜技術，如今招牌的PreCip、EVODry系列外套，兼顧著防水及透氣性，被台灣山友評價是：「一年四季都合穿！」的高CP值選擇。

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No.8山頂鳥 Hilltop

台灣戶外服飾品牌山頂鳥，成立於1984年，品牌最初萌芽自一個簡單清晰的理念：打造出真正滿足不同天候、環境需求的服裝，因此三十多年來，堅持採用高科技面料傳達服飾機能。



例如GORE-TEX防水系列外套便是透過三層GTX布材堆疊，配合防水拉鍊，形成嚴實的全面性防護，有網友觀察雨天穿上後，雨水在外套上凝成露珠般直接滑落的景象：「很神奇，根本不用再打傘！」

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No.7荒野 Wildland

MIT品牌荒野創於2004年，定位為高功能性休閒服飾，成立以來致力打造實穿性與流行態度兼備的休旅用服裝。

旗下的防水機能外套，不僅採用自家開發的科技纖維達成10000mmH2O的高防水係數，熱賣多年還出了超多新色！就有山友穿著攻頂後分享自己認為產品成功的原因：不只是外套版型好看、真的防水，重點是價格極具競爭力，「很容易入手。」

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No.6歐都納Atunas

戶外休閒用品大廠歐都納，1975年時以製造衝浪板、浮水衣等專業水上運動用品起家，並以英文TUNA（金槍魚）為靈感替品牌起名，「熟悉水性」的歐都納於1986年正式跨足生產全方位戶外休閒產品，包含登山與專業露營等用品。

品牌推出的多款GORE-TEX防水外套系列，不僅針對戶外運動設計，也有面向都會生活的時尚版型，長年關注戶外運動的歐都納，同時也為行政院環保署人員提供防水抗污工作服，以行動支持著台灣山林。

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No.5北極熊 POLAR BEAR

1989年創立的POLAR BEAR，以北極熊耐寒的形象出發，加諸高雅的時尚品味，成功令產品協調於戶外休閒與室內場合，在眾多GORE-TEX防水服飾品牌間，透過低調的配色剪裁，走出獨樹一幟的穿搭路線。

有網友分析，選擇北極熊防水外套的好處在於：「它看起來就是一件沉穩的風衣，不一定要爬山才穿，」「即使穿去上班、聚餐也完全不會突兀，守備範圍很廣。」

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No.4MAMMUT長毛象

長毛象品牌源自瑞士，1862年便開始製造登山運動的核心工具—登山繩索，且一路以來專注為登山者設想所需，開發出攀登動力繩、攀登吊帶等裝備。

MAMMUT的第一件GORE-TEX防水外套則發表於1978年，命名為「Altitude」（海拔），此後品牌更持續精進專業登山服飾發展，例如搭載Gore-Tex Pro材質的「艾格極限」、「La Liste」系列防水外套，能夠適應極端氣候，高達28000mm的防水係數，是高山玩家必備的不敗鎧甲。

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No.3TRAVELER旅行者

精緻休旅衣著品牌TRAVELER1990年在台創立，創業初衷相信「生活即是一趟旅程」，希望藉由品牌強調的機能休旅精神，協助人們發掘豐富的生命景緻。

旅行者的商品線分類詳盡且齊全，包括防水防風、時尚優質羽絨、抗紫外線、排汗快乾等等系列，不論四季都能找到合用實穿的戶外服飾，同時作為許多KOL的最愛，在不少名人的outdoor行程中，都能發現其GORE-TEX防水外套的身影，儼然颳起新一波冷天風尚。

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No.2Arc'teryx 始祖鳥

來自溫哥華的Arc'teryx品牌，Logo上選用的始祖鳥化石圖騰，被認為是史上第一隻長出翅膀的動物，象徵著品牌不斷進化的歷程。

以攀岩用品起家的始祖鳥團隊習慣從山中汲取智慧—研發人員會將產品帶至加拿大西部的海岸山脈進行測試、調校，並攜手GORE-TEX、Primaloft、Polartec等多家面料大廠，實現防水透氣、隔熱、吸濕防臭等多元機能。建議消費者購買前，可以根據外套標籤上的型號字母找出符合需求的產品，例如適用嚴酷氣候的冬季SV系列，以及厚薄適中、泛用的AR系列等等。

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image source: arcteryx

No.1The North Face

近年在台灣掀起旋風的北美潮牌The North Face，名字直翻成「北臉」、「北面」後意義或許不那麼直觀，其實指的是位於北半球、日照時間最短的山脊上，有著最嚴寒的氣候，品牌創立五十多年來，正是以攻克這種最嚴峻的環境為目標來設計產品，期許服裝能夠滿足每一顆探索自然的雄心。

呼應樂於探險的品牌本質，The North Face防水系列外套運用自行開發的「DryVent」、「Futurelight」等特殊材質，製成獨家輕量面料，兼具有優異防水與透氣性，足以應對台灣多變的氣候及各式運動情境，隨時披上就能出門，成功地引領顧客體驗到「一件抵多件」的極致衝鋒革命。

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image source: thenorthface

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年02月11日至2022年02月10日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『防風防水外套品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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