寒流來襲急診數增 全台至少174人送醫時命危

寒流來襲連日氣溫驟降，各縣市消防局統計，全台至少有41人死亡，最年輕31歲；全台送醫時命危人數至少174人，是否與天冷有關，仍待確認釐清。

中央氣象局表示，直到24日各地都還是偏冷的溫度，而中部以北及宜蘭地區由於水氣較多，一整天都在17、18度左右，花東及南部地區20、21度。

根據各縣市消防局統計，台中以北等縣市疑因天冷，送醫急救人數多，在台中市、苗栗縣、彰化縣等連3日來，接獲至少逾百件非創傷救護案件。另，全台至少有41人死亡。

統計20日至22日非創傷到院前心肺功能停止（OHCA）案件，台北市有32件、其中14人送醫前死亡；新北市是19件，年紀落在31歲至83歲間，其中14人搶救無效；桃園市有2件、台中市1件，為男子於公園死亡，南投縣有7件，嘉義市有7件，高雄市43件，屏東縣13件。

而雲林縣有8件（OHCA）、8人送醫前死亡，其中1名為31歲男子；彰化縣消防局共受理142人送醫急救，11人到院前無呼吸心跳。

此外，連續2日來，新竹縣消防局非創傷到院前心肺功能停止（OHCA）有3件、嘉義縣為3件、台東為3件。苗栗縣接獲逾百件非創傷救護案件，其中，OHCA（到院前心肺功能停止）案件17件，均為中、老年人。

澎湖消防局從19日至今，受理非創傷救護有21件20人送醫，其中有4人呈現OHCA，均為60歲以上長者，疑與天冷猝死有關；金門縣今天有1件OHCA，否為天冷促死無法判斷。

另，台南市消防局、新竹市消防局與花蓮縣消防局表示，無明顯主訴為天氣寒冷所造成OCHA案件。