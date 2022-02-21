好冷...網哀號洗手怕被凍傷 他曝「標準姿勢」引共鳴：學起來

入冬以來最冷寒流來襲，冷空氣讓水龍頭流出的自來水變得冰冷，尤其每當要洗手清潔時總是需要「碰到水」，意外讓洗手這件事困難度加倍；一位網友分享「寒流來時的洗手標準姿勢」，只見他緩緩伸出2指，只用2根指頭輕輕沾一下水彷彿就完成洗手動作，文章引起大批網友共鳴，直呼「洗完雙手直接失去知覺」。

天氣實在老冷，一位網友在臉書社團「爆料公社」發文分享「今天整天洗手標準姿勢」，只見他將大拇指和食指捏緊，洗手時只用這2指指頭輕輕碰水，其餘手指都緊緊縮在一起，根本不想碰到冷冰冰的水。

圖片曝光後吸引5千多名網友按讚，許多網友會心一笑，紛紛留言「你那是沾一下水，哪是洗手」、「各位可以想像吃完飯後，洗全家碗盤的感受，我的手已經不是我的手」、「我都是冒著被凍傷的危險洗手」、「連上廁所都很掙扎」、「洗完雙手直接麻痺失去知覺」。

也有網友好意提醒，「疫情期間還是要勤洗手，做好防疫喔！」、「疫情當前又加上寒流來襲，千萬不要跟人握手，並且保持距離，因為肯定有人尿尿不洗手」。