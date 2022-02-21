寒流襲台 北市消近兩日獲報逾20件OHCA
寒流襲台，近日氣溫直直落。截至今天上午8時最新統計，台北市消防局19日共計接獲11件OHCA案件，昨天接獲12件，今天凌晨至上午8時則有4件，確切病因仍有待釐清。
中央氣象局20日上午表示，已有13個氣象站記錄到本次冬季以來最低溫，今天早上溫度逐漸回升後，23日再有一波冷空氣南下，一直到週末回溫才會比較有感。
根據台北市消防局今天最新統計資料顯示，19日共接獲11件到院前心肺功能停止（OHCA）案件，其中4人送醫、另7人未送醫；昨天則接獲12件內科OHCA案件，7件送醫、5件未送醫。
另外，今天凌晨至上午8時接獲4件內科OHCA案件，3件送醫、1件死亡未送醫，但是否受天候因素所導致，確切病因仍有待釐清。
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