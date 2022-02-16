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高中生延到8點以後再到校 網友酸：難怪約10點面試也嫌早

聯合新聞網 / 綜合報導
教育部近期傳出將修法取消強制早自習，延後到校時間。示意圖╱本報資料照片
教育部近期傳出將修法取消強制早自習，延後到校時間。示意圖╱本報資料照片

教育部近期傳出將修法，將高中生到校時間延長，第一節課早上8:10分前，不得強制到校，形同廢除早自習，希望能藉此提高學生自主學習空間。爆廢公社》有網友不認同這樣的改革，大酸「難怪年輕人奇葩越來越多」，引來支持和反對網友熱烈討論。

該網友反對延後上學時間的政策，貼文批評「難怪現在面試年輕人時，感覺奇葩越來越多。約10點面試也嫌太早，這種的都直接刷掉，免得浪費時間。」還大酸「怎樣的教育制度，會產生相對的社會素質。」

該言論引來正反兩方網友激辯，有些人支持貼文網友的說法「台灣的學生越來越沒競爭力」、「這樣教育出來的年輕人如何上八點的班？如何應付八點的晨會？」、「出社會你敢向老闆要求延後上班，老闆叫你滾回家吃自己」、「這養成方式，我能預見到下一步，當兵靠北不能早點名，不能站半夜哨，出社會靠北公司太早上班。」、「說實話，晚上課小孩只會更晚睡，不管是認真念書或是打電玩」。

但也有很多網友對他的說法並不認同「現在產生的社會素質跟還沒實施的教育制度無關吧...硬要牽拖」、「出現了，一代不如一代的言論」、「減少不必要的考試跟上學的時間，多讓學生找自己的興趣去鑽研發展才是對的」、「還好你把他們刷掉了，免得留在你這種管理之下」、「其實沒那麼嚴重，大家都唸過大學，不也常常睡到自然醒，現在小孩安親班補習班，國小八九點之後才回家很多，給他們多一點時間睡覺真的沒那麼嚴重」。

爆廢公社 補習 教育部

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