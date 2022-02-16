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好幸福？高中生9月起延後上學 網指出「1後果」：怕怕的

聯合新聞網 / 綜合報導
教育部長潘文忠昨宣布，預計111學年起，規定各高中第一節前不得要求學生強行到校，鼓勵學生自由學習。聯合報系資料照／記者潘乃欣攝影
教育部長潘文忠昨宣布，預計111學年起，規定各高中第一節前不得要求學生強行到校，鼓勵學生自由學習。聯合報系資料照／記者潘乃欣攝影

台灣國高中生上學時間長，近年來有學生團體主張「延後上學」，教育部長潘文忠昨天也宣布，預計在111學年，也就是今年9月起先在各高中規定第一節8:10前不得強制要求學生到校，對此網友卻擔憂一個後果，也就是交通問題。

潘文忠表示，和各界人士開會達成共識，要減少例行朝會次數，且第一節課前、第八節課後不能實施考試，教育部認為，學生作息應該要更有彈性，各校應多留一些自主學習的空間，而不是被課程、考試塞滿。

相關新聞也被轉發至PTT，引起熱議，有網友贊成表示，「現在學生真幸福」、「這才是對的，明明八點才上課，一堆學校都要學生七點到學校」、「支持啊，以前讀高中班導也沒有強制我們早自習」、「德政啊，睡飽一點比較好學習」。

但也有網友擔憂交通問題，「學生跟上班族出門時間重疊，塞車塞更慘」、「等這些家長塞到怕就會出來反對了」、「現在小孩都家長接送阿，七點送不會跟八點的上班族塞一起，送完再去上班跟全部一起出門差很多」、「真的家長送的也是一樣時間送去學校而已，家長怎麼可能為了晚上學就晚上班」。

優先開放高中延後上學的主因，潘文忠說，高中階段學生已經要步入成年，應給予更多自主運用、學習生活管理的機會，部分規範也會一併將國中納入，但國小則因年紀較小，與父母作息連結性高，有上、下學接送等需求，會再逐步討論。

高中生 潘文忠

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