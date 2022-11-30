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楊文科第2任 提10施政重點

聯合報／ 記者王淑君／新竹報導
新竹縣長楊文科昨天在選後首次主管會報，提連任10項施政重點。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科昨天在選後首次主管會報，提連任10項施政重點。記者王淑君／攝影

新竹縣長楊文科昨天主持連任後首次縣府主管會報，提出10項施政重點，包括河川疏濬、確保焚化爐工程進度等，並勉勵團隊「用工作砥礪精神、用美德占據靈魂」繼續打拚；竹縣跨年晚會首波藝人卡司也出爐，包括周興哲、畢書盡等，壓軸倒數安排180秒煙火秀。

楊文科第二任10項施政重點，包括河川疏濬與生命紀念園區推動、焚化爐工程進度與廚餘處理情形、繼續推動臺知園區與科三計畫，竹東行政中心與全民體育館、竹東文化大禾埕計畫、圖書館的工程規劃。

另有運動設施盤點及整體評估未來興建大型體育館和親子體育館工作、調整控管人力並合理運用獎優汰劣、興建美術館可行性評估、明年全國中等學校運動會籌備工作、不適任校長處置機制，以及客語文化傳承工作繼續推動。

竹縣2023「竹縣領航讓愛飛揚」跨年晚會首波藝人卡司也出爐，包括藝人周興哲、畢書盡等，將在府前廣場獻唱，預計12月中公布完整陣容；壓軸倒數也安排180秒絢麗煙火秀，陪伴縣民一起跨年。

縣府交旅處長游志祥說，去年跨年晚會吸引超過5萬人次，今年可望吸引更多人潮。楊文科則表示，今年縣府與竹縣不動產開發商業同業公會再次合作，活動也募集發票及愛心捐款，將捐贈公益團體。

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