快訊

懶人卡／不忍了！烏魯木齊大火燒出民怨 大陸多地爆發反封控「白紙革命」

高市議員黃捷加入民進黨團運作 黨部主委曝：很快會入黨

桃園20多歲媽兩度出遊3天 1歲女兒獨留在家沒吃喝餓死

黃敏惠稱黨中央南下輔選 李俊俋讓市民看見改變可能

中央社／ 嘉義市28日電
嘉義市長黃敏惠。聯合報系資料照片／記者林伯驊攝影
嘉義市長黃敏惠。聯合報系資料照片／記者林伯驊攝影

嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，爭取連任的市長黃敏惠今天說，國民黨中央會規劃南下輔選；民進黨嘉義市長參選人李俊俋表示，未來3週將讓市民看見改變的可能。

嘉義市長黃敏惠今天下午參加2022阮劇團封箱感謝祭，事後接受媒體聯訪，對於國民黨中央在未來3週的輔選機制，她表示，黨中央持續在關心，但目前還是市政工作為主，特別現在正進行議會的定期大會，且在重要的審核預算期間。

黃敏惠指出，未來3週時間，只要行程有空檔，黨中央就會規劃南下輔選；市政工作努力往前走就對了，踩著不變步伐，本來就要為市政認真打拚，這是一貫的態度。

對於是否會邀請新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等首長南下輔選，黃敏惠說，支持者都認為要趕快邀請到嘉義市輔選；未來彼此都是經驗的交換，在區域發展方面更要攜手合作，令人高興的是，大家都真正為人民的福祉在努力，這也是最大責任。

李俊俋今天還是持續站在路口向市民拜票，他在臉書（Facebook）貼文表示，嘉義市這一仗很重要，懇請市民12月18日團結同心，一起努力贏回嘉義市；並承諾這未來3週時間，絕對不會浪費任何一點時間，一步一腳印，讓市民看見改變的可能。

李俊俋指出，今天在站路口拜票時，一名民眾走過來，默默拿起手舉牌加入拜票行列。這次民進黨的挫敗，無疑是一聲響亮警鐘，民進黨必須彎下腰道歉，也必須低下頭檢討，但正如這名支持者所做的，在彎腰後，還是要站起來。

李俊俋說，為了更好的嘉義市，為了更好的台灣，要繼續打拚、奮戰，繼續與人民溝通，嘉義市長重行選舉是九合一選舉最後一戰，也會是民進黨改變的第一站，籲請市民加入行列，改變就從嘉義市開始。

2022大選 投票 黃敏惠 李俊俋 嘉義市選舉

延伸閱讀

聯合盃作文嘉義初賽2350人競爭 黃敏惠今表揚獲獎生

鄭家純同框黃敏惠遭綠支持者出征 怒回嗆：9月就說民進黨會輸很慘

綠大選慘敗 李俊俋曝延後投票策略「我只打政策」

嘉義陽光普照 李俊俋呼籲市民踴躍投票

相關新聞

王惠美順利連任！人口跌破125萬人 彰縣府下屆副縣長少一人

地方公職人員選舉落幕，彰化縣長王惠美順利連任，不過彰化人口今年4月已跌破125萬人，確定下屆縣府編制只剩下1位副縣長，彰...

影／柯志恩找房中 陳其邁：若問我首推這「神仙住的地方」

國民黨智庫執行長柯志恩展開謝票感恩之旅，也製作「可以幫我找一棟房子嗎？」手板要市民幫忙找房。高雄市長陳其邁今說，柯委員已...

黃敏惠稱黨中央南下輔選 李俊俋讓市民看見改變可能

嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，爭取連任的市長黃敏惠今天說，國民黨中央會規劃南下輔選；民進黨嘉義市長參選人李俊俋表...

蘇清泉質疑計票有誤 屏東縣選委會：各縣市投開票作業一致

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉敗選，對於當天計票過程疑點重重，今到法院遞狀聲請證據保全、重新驗票，屏東地院已經分案。屏東縣選...

影／上任後延攬林明溱入南投縣府？ 許淑華：不太可能邀但會請益

南投縣長當選人許淑華今展開謝票行程，外界關心，她就任後，縣府人事是否調整，縣長林明溱是否會入閣？許淑華表示，現在的縣府團...

蘇清泉質疑計票疑點重重 周春米：勿踐踏選務人員公正

屏東縣長國民黨候選人蘇清泉敗選，認為計票過程疑點重重，今到屏東地方法院遞狀聲請證據保全、重新驗票。屏東縣長當選人周春米今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。