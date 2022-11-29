哪些媒體人、主播當選一次看！學姐「黃瀞瑩」黑馬奪冠 侯家軍「戴湘儀」排名居前

image source：翻攝FB/候選人粉專

文／陳盈蓉

九合一大選落幕，各縣市議員的開票結果26日晚間全數出爐。今年議員選舉有不少首次參選的媒體人和主播，銘傳大學廣電學系主任杜聖聰認為媒體人轉戰政壇，具有廣告曝光、熟悉政策等優勢，能把這些鎂光燈焦點，轉換成自己的資源，為自己從政加分，不過能不能順利選上，還是需要靠政黨資源，兩者相加才能脫穎而出。

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒也提到，媒體人比一般參選人更有優勢，但能否在政黨派系鬥爭、利益上，仍堅守住身為媒體人的社會責任，是很值得關注的焦點。今年九合一大選參戰的媒體人選況如何？有沒有成功取得席次，爭取為民服務的機會？

選民成功帶貨媒體人！趙怡翔口碑上排名7名、卓冠廷失聲拚出高票

近期《網路溫度計》曾整理報導「為民喉舌！媒體人轉政壇 藍綠白都愛」一文，銘傳大學廣電學系主任杜聖聰認為，媒體人從政其實是靠先天的優勢，極大化的「圈粉」，歷經「種草」，最後成功讓選民「帶貨」。從選舉結果來看，這回讓選民成功「帶貨」，民進黨人數最多，包括趙怡翔、陳乃瑜、卓冠廷，國民黨柳采葳、戴湘儀、白喬茵，民眾黨則有黃瀞瑩。

其中身為藍營鐵票區的台北市議員第六選區（大安、文山區），這次共有27人參選，要選出13席議員，過往國民黨在此區能拿到約50%的過半選票，而民進黨得票率約30%左右，此次國民黨提名8人，民進黨則是提名5人。

民進黨現任議員僅3人，分別是簡舒培、王閔生、阮昭雄，而阮昭雄去年已宣布轉攻2024年立委選舉，放棄議員連任，將全力支持「口譯哥」趙怡翔投入該區選戰。趙怡翔曾被外派至美國擔任駐美代表處政治組組長，也曾擔任國安幕僚、民進黨國際事務副主任以及媒體記者，是民進黨內培養的新秀。

趙怡翔確定參選市議員之後便開始和阮昭雄進行選民服務，公辦政見發表會上表示，他全靠自己努力，從記者變成幕僚、政策推動者，藉此轉成為駐美國外交官員，現在又成為大安文山候選人，他一生就是希望能貢獻家鄉台灣。

根據中選會統計結果，趙怡翔得到17,489票，排名第7名，贏過王閔生（11,811票），銘傳大學廣電系主任杜聖聰認為，口譯哥「趙怡翔」此次能奪下一席，原因有三點「年輕」、「專業」、「為孕育台灣未來國際化的人才」，加上民進黨這次佈局完善（阮昭雄讓賢），成功接班不意外。

被視為林佳龍子弟兵的卓冠廷，新北市「恩恩事件」案外案，連帶讓他討論度暴衝，這次新北市第八選區（土樹三鶯），初選時就以22.4%之民調成績奪得第一，九合一選舉投票結果顯示他得票數23,907票，位居3名，更一舉擊敗同選區的「侯家軍」呂家愷（16,922票），另外，彭一書、廖宜琨、林銘仁也得到一席，與民進黨黨內幹部分析，應至少5席，最終得到4席相差不遠。



進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「卓冠廷」選況（時間：2022/11/19 - 2022/11/25）近一週網路聲量，共有共有1,166筆，除了妻子洪慈庸、羅文嘉先後站出來替他輔選增加聲量外，選戰前積極拜票，讓他瀕「失聲」邊緣也催出高票，成功搶灘。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

學姐「黃瀞瑩」黑馬奪冠 T台馬世莉「柳采葳」拿下一席

選前叫好又叫座「學姊」黃瀞瑩，當過新聞記者與幕僚，對於網路宣傳與議題方向，掌握度相當高，這一次競選口號也順勢讓自己的外號「學姐」再創討論，打出「台北有姐」口號，這次以黑馬之姿，在競爭激烈的台北市士林北投區議員選戰中位居第一名，拿下29,270票，得票率10.63%。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「黃瀞瑩」選況（時間：2021/11/26 - 2022/11/25）近一年在新聞、討論區、部落格等網路好感度，黃瀞瑩的網路好感度1.14P/N始終不錯，正面評價也大於負面評價。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，學姐「黃瀞瑩」挾其柯文哲的裙擺效應獲選，但未來能否通過壓力測試，還需要時間來驗證；另外施正鋒教授認為，雖然現在藍綠支持度下降，但民眾黨的新人勢力培養仍不足，缺乏全國性指標人物，而學姐是少數具有辨識度的政治人物，對柯文哲、民眾黨來說，她的獲選代表未來民眾黨在議會上能有更多的話語權。

她也在粉絲團上感謝選民：「謝謝你們，我愛士林北投！這是一份很重的責任，但我會努力的向前走，莫忘初衷，持續前進！上工了！」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

被封為「T台馬世莉」的國民黨柳采葳，卸下TVBS主播光環，轉戰政治圈，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「柳采葳」選況（時間：2022/10/27 - 2022/11/25）近一個月網路聲量，共有2,902筆，其討論度最高峰落在韓國瑜出面替她站台輔選，而為了衝刺選情，選前最後一天蔣萬安太太石舫亘特地一起陪同到市場拜票，也帶起不少討論，這回為國民黨爭奪下中山大同市議員一席，獲得18,372票數。

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北市中正萬華7席老將議員全連任成功！民進黨新人前主播洪婉臻搶下1席

台北市中正萬華區8席市議員勝選名單，7位現任市議員全部成功連任，而搶下最後1席的為民進黨新人洪婉臻。洪婉臻擔任過電視台記者、主播，這次在民進黨正國會派系的推薦之下，成功前進市議會。根據了解，洪婉臻的父母是擺攤做生意，因此在這回選戰拜票過程中，她打出「艋舺菜市場女兒」封號，頻走市場拜訪成功打亮知名度。根據中選會得票數統計，民進黨新人洪婉臻拿下1萬6,069票，票數位居該區第4名。

新北市議員9選區老將佔優勢！ 陳乃瑜新手之姿奪下一席



台大新聞研究所畢業的陳乃瑜，代表民進黨挑戰新北大新店選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來），但因為現任4名議員具現任優勢，即使無黨籍金中玉因案判刑被褫奪公權，成為6搶5局面，但該選區政治色彩偏藍，陳乃瑜能打贏這場選戰，實屬不易。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「陳乃瑜」選況（時間：2022/11/19 - 2022/11/25）近一週網路聲量，共有1,330筆，發現她在選戰前一週，不僅狂掃街拜票，還找來周玉蔻、四叉貓等人讚聲催票，最終拿下31,473票數，與國民黨候選人黃心華僅差1,333票，位居第二獲得一席。

當選接受採訪表示：「心情上戰戰兢兢地，更多不是勝選的喜悅認為這是責任的開始，她會努力好好實現每一個選民的期待，監督好市政府，並發揮她的新聞專業，不僅要會發現問題，更要幫大家解決問題，爭取新北大新店選區更好的未來」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

出戰桃園市楊梅區！民眾黨張清俊不敵老將惜敗

代表台灣民眾黨出戰桃園市楊梅區市議員的張清俊，是楊梅客家子弟，這次以7,428票數惜敗，主因是楊梅政治版圖長期為地方傳統勢力盤踞，而且僅有4席市議員空間，這次仍不敵這些資深老將，他在粉絲團上發表感言：「謝謝賜票、謝謝鼓勵、謝謝提攜，『他日江湖相逢，再當杯酒言歡』」。

image source：翻攝FB/張清俊 Jimmy

侯家軍戴湘儀排名居前 白喬茵獲選區第一高票

身為侯友宜子弟兵之一的國民黨議員候選人戴湘儀，由於新北市新莊區「17搶7」市議員選情激烈，原本根據地方人士分析，在民進黨籍候選人何淑峰因司法判決喪失競選連任的資格後，這些民進黨的支持者，並不會改往投國民黨，而是會往時代力量、民眾黨及無黨籍等第三勢力靠攏，選上機會不高。

根據中選會統計，戴湘儀獲得1萬7,963票，得票率9.85%，位居第四名，獲得一席，她也在粉絲團上發表感言：「謝謝你們有想到我！人生，難得有可以證明自己的時候。而我很幸運，用我自己的各種堅持，證明了我自己。以後，有更多要走的路，今天只是開始而已。如何真正讓大家的生活更好？如何真正落實一個新的想法跟價值？如何做一個民代真正需要做的事情？這是我的下一個任務，謝謝你們想到我、選擇我，我會努力不讓你們失望的！」

image source：翻攝FB/戴湘儀

被認為是高雄一級戰區的左營、楠梓區，這次有20人要搶9席，其中有7名女性參選人要爭2席婦女保障名額，根據中選會統計結果，初次參選美女主播國民黨候選人白喬茵狂掃1萬8,582票，獲該選區第一高票。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，白喬茵近一週（時間：2022/11/19 - 2022/11/25）在新聞、討論區、部落格等方面表現不錯，網路好感度比值為2.48，正面聲量有473筆。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為 2021 年 11 月 26 日至 2022 年 11 月 25 日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括 各大 新聞頻道、社群平台、討論區 及 部落格等，針對討論『 媒體人首次參選 』相關文本進行分析，調查 「網路聲量」 (註1) 、「網路好感度」(註2) 作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。 *註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。 跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？ 小孩子才慢慢爬文搜尋！ 聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】 一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8 縣市首長當選率分析？快來【選戰溫度計】 九合一大選熱門話題：https://2022election.dailyview.tw/ 想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/ 加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

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