張麗善連任雲縣府人事小異動 成立交通工務局

雲林縣長張麗善連任成功，今天記者會中率領縣府一級主管，宣布未來4年施政方向；至於縣府人事異動，張麗善指出，將有小幅度調整，並配合交通部著重交通路網建置，縣府將新成立交通工務局。

張麗善表示，此次選舉結果，不是她個人的勝利，是整個雲林縣政府團隊的勝利，因為近4年來團隊非常努力，無論在交通建設、工程水利、產業發展或社會福利等方面，特別是在財政紀律改善上，都有明顯卓著表現。

張麗善說，未來4年縣府已擬定方向與目標，將以智慧經濟、共融發展、安全健康、低碳永續4大面向，作為未來30項政策的核心主軸，希望用4年時間打造雲林未來8年，讓雲林在2030年時成功轉型為農工商科技城。

外界關心縣府人事異動，張麗善指出，近4年來縣府局處長在各領域盡心盡力，相當稱職，同時對工作熟悉度、掌控度很俐落，人事布局會以業務推動順利為主軸，僅小幅度調整。

另配合交通部希望各縣市政府能重視交通路網建置、道路品質改善，縣府將新成立「交通工務局」，屆時會進行縣府科室調整。

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