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屏東縣長選舉遭疑計票有誤 中選會：無異狀且精準正確

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
選舉結束，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（左一）以一萬多票敗選，蘇清泉對於選舉結果有質疑。圖／本報資料照片
選舉結束，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（左一）以一萬多票敗選，蘇清泉對於選舉結果有質疑。圖／本報資料照片

屏東縣長選舉，以1萬多票落敗的國民黨候選人蘇清泉，質疑選務單位在計票過程有違法之處，今赴屏東地方法院遞狀聲請保存證據和驗票。中選會說明，11月26日晚間中選會開票計票過程，全程既無異狀且精準正確，各直轄市、縣市長選舉的計票結果，也都與全國各地投開票所數據相同，均可受外界檢視。

中選會表示，投票日後迄今，仍有人質疑屏東縣議員票數較縣長票數多，或無端製造數據任意指摘選舉人數一直變動云云等情，核與事實不符。

中選會說明，若干媒體或電視公司報票錯誤，是媒體或電視公司自行灌票所致，與中選會及各地選委會無涉。中選會舉例，有媒體未經查證，即指「有候選人票數對調誤植」並下標「中選會調查中」，實則根本無此情。

且中選會開票當晚，即時發現此項媒體錯誤資訊，並立即要求該媒體業者須立刻更正與澄清說明，隨後該電視台也承認是其自身錯誤所致，並發布更正訊息「本台稍早計票疏失，周春米與蘇清泉票數對調誤植，特更正」、「本台稍早周春米與蘇清泉票數對調誤植，特更正與中選會無關」。

中選會表示，中選會及各地選委會向來秉持嚴謹且公正立場，依規定程序辦理開票計票作業，請媒體業者於選舉辦理過程中，也應承擔社會公器與社會責任的角色，對開票計票的相關報導應力求謹慎、嚴肅且應有所本，如發現報導錯誤，也應立即、誠懇且符合比例原則的報導態度予以澄清，以避免錯誤訊息擴大致有心人士刻意操弄選舉的公信力。

以此次選舉媒體報票為例，中選會表示，11月22日已邀集主要媒體召開相關會議，會中再次要求媒體於報導開票票數時，應定時及適時穿插中選會中央選情中心的即時計票數據，以善盡社會公器之責。

中選會表示，11月26日開票時，屏東縣主要候選人均有推派監察員，且監察員回報各投開票所計票結果與中選會計票結果相符，中選會及地方選委會也確認各投開票所，主要候選人也都有推薦監察員依法監票，並回傳至各該主要候選人競選總部。

中選會表示，對於屏東縣長選舉，有候選人無法接受選舉結果，中選會及屏東縣選委會都可以理解，但希望相關訊息再次澄清後，候選人可理性查證、平和之心接受選舉結果；當然，對於候選人擬針對選舉結果採取司法途徑，中選會及屏東縣選委會仍予以尊重。

2022大選 投票 屏東縣選舉 蘇清泉 中選會

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