被評雖敗猶榮！柯志恩將入主高市黨部？她這樣回應

高雄市長選舉一役，國民黨推派柯志恩上陣，最後拿下52萬9607票、得票率40.16％，且藍營拿下29席市議員，勝過綠營27席，被評為「雖敗猶榮」。柯志恩說，剛選完，黨中央會有很多事需盤點，還有很多事情是未定數。

根據開票結果，陳其邁這次拿下76萬6147票，與2018相比微幅增加2萬票，和競選時喊出的百萬票，有不小差距。柯志恩在歷屆國民黨高雄市長候選人中。僅輸給2018年高雄市前市長韓國瑜的89萬2545票。不少支持者喊出，「讓柯志恩當黨部主委。」

立法院前院長王金平在投票日當天受訪曾說，柯志恩是很好的人選，過程也很認真，「未來4年希望國民黨給她一個角色，可以繼續在高雄經營，讓她有根據地來為目標而努力，未來會成功。」

柯志恩今天說，「這是王院長對我的期許」，但現在剛選完，相信黨中央有很多事情需要盤點，距離總統跟立委大選也還有一些時間，這些都是未定數。要深耕高雄可用自己擅長的專業，像是之前提過的偏鄉、教育、巡迴演講等「從有把握的地方做起來，其他太多人事、客觀因素等影響，都不在我考慮範圍之內。」

柯志恩今天也說，自己不會操盤接下來的大選，「候選人跟黨部組織還是不太一樣，中央跟地方黨部還是有他們自己的規畫，這應由黨部主委做全權處理。」

商品推薦