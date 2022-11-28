美女牌奏效？不只陳紫渝 模特兒紀詠心、竹科正妹何芝寧等7位美女里長當選

image source:FB/紀詠心、陳紫渝

文／李羿嫺

今年九合一大選除了縣市首長、議員之外，里長選戰不少年輕世代加入，其中不乏顏值高的候選人，讓里長之戰同樣引起相當大關注。其中，被稱為「永和IU」、最美里長之稱的陳紫渝選前呼聲極高，最後也順利獲得788票當選新北市永和區永福里里長；被封為「竹科正妹」的新竹市東區埔頂里里長候選人何芝寧也順利當選；另外，凱渥模特兒出身的永和新廍里里長候選人紀詠心，以618票勝選。

陳紫渝選前爆紅 擊敗現任連任里長陳清香

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/10/27～2022/11/25）統計調查，陳紫渝在選前近一個月網路聲量共6,912筆，陳紫渝選前最高峰聲量落在11月13日，共有3,932筆，當日為陳紫渝成立競選總部，有多名政治人物的助理到場助陣，超過500名「各地」的支持者湧入現場力挺，並搶著和陳紫渝合照。

陳紫渝堪稱是今年最受注目的里長候選人，此次順利當選，陳紫渝表示：「謝謝大家一直以來的支持與鼓勵，也感謝大家願意給我一個機會來服務，紫渝一定會認真服務，和大家一起好好為我們永福里打拚。」

資深媒體人黃揚明分析，陳紫渝的爸爸是現任里長又是國民黨籍，雖然陳爸爸是在別的選區，但背後有組織力量，家族也不是第一次選舉，這些都是陳紫渝的優勢。里長看的不是外型，而是熱情與服務，陳紫渝能擊敗現任里長，可見她不只是順利將網路聲量化成選票，更重要是有讓里民看到其服務熱忱。



除了陳紫渝，同為新北市永和區新人里長候選人，還有模特兒出身的新廍里長候選人紀詠心，紀詠心此次以618票獲勝當選里長。另外，新竹市東區埔頂里里長候選人何芝寧，不少網友封她為「竹科正妹」。原先擔任科技特助、業務的何芝寧，新竹市議會副議長余邦彥鼓勵她嘗試競選，首次參選就成功獲得選民支持、順利當選。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

美女牌奏效？蔡阿嘎「10大正妹里長榜單」上6席

網紅蔡阿嘎在選前曾推出影片，邀請網友挖掘擁有高顏值的全台里長候選人，蔡阿嘎強調榜單不加入政見考量，單純評比外表，票選結果得出「10大正妹里長」。其中第一名為網路聲量爆表的陳紫渝，第二名蘇虹宇參選新竹市北區金雅里里長，第三名何芝寧參選新竹市東區埔頂里里長，三位皆當選里長。

image source:FB/蔡阿嘎

2022年全台10大正妹里長候選人名單：

1、陳紫渝 新北市永和區永福里里長：當選

2、蘇虹宇 新竹市北區金雅里里長：當選

3、何芝寧 新竹市東區埔頂里里長：當選

4、洪佩琦 南投縣草屯鎮敦和里里長：當選

5、劉秋婕 台南市永康區北灣里里長：未當選

6、李品君 台北市南港區聯成里里長：當選

7、林采霏 台中市北區淡溝里里長：未當選

8、羅羽涵 桃園市平鎮區金陵里里長：未當選

9、施岱伶 新北市三重區過田里里長：未當選

10、林季蓉 新竹市東區公園里里長：當選

里長以往都以年長「叔伯姨婆」形象深入人心，今年投入許多年輕又外型亮眼的女性候選人，最終開票結果過半數參選人當選里長，黃揚明分析，因為里長是服務性的職務，又是單一選區，現任里長大多具有優勢的情況下，新人參選者想要突破有一定難度。不過如果能提高年輕人投票率也許有機會出現翻盤，像是2014年柯文哲參選台北市長，就帶動不少地方年輕里長當選。

註：正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為 2022 年 10 月 27 日至 2022 年 11 月 25 日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括 各大 新聞頻道、社群平台、討論區 及 部落格等，針對討論『 陳紫渝 』相關文本進行分析，調查 「網路聲量」 (註1) 。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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