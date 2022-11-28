北市議員激戰！藍搶下30席大贏家 綠拿21席 民眾黨4席 時力、基進黨掛0

image source: FB／王世堅、徐巧芯、趙怡翔

文／蔡瓅萱

九合一大選開票結果26日晚間出爐，台北市議員選戰，國民黨攻下30席，相較於本屆多了1席，民進黨也增加1席，搶下21席。首次在市議員選舉中參戰的民眾黨更是備受矚目，共拿下4個席次。另外，無黨籍候選人的共有陳政忠、林亮君、徐立信、曾獻瑩4人當選，至於小黨的部分，社民黨苗博雅順利連任，新黨由侯漢廷當選1席，時代力量和基進黨則是掛蛋。新一屆台北市議會席次，以國民黨獲得最多人次。

本次大選台北市因人口數減少，導致市議員席次跟著縮減，從原先的63席減為61席，使得選情更加激烈緊繃。本次國民黨提名33席，民進黨提名26席，民眾黨提民8席，再加上其他小黨及無黨籍參選人，共有118人爭奪61個席次。

本次台北市議員仍由藍綠兩黨包辦大部分席次，民眾黨則以4席成為第3大黨，至於時代力量和台灣基進則未能拿下席次。東海大學政治學系教授沈有忠分析，小黨候選人在政黨認同較高的選區，小黨候選人當選的空間非常有限，「在獨立選民比例比較高，或者是政黨認同偏低的選區，小黨或無黨籍的機會才會比較高一些。若是在傳統選區，可能無黨籍會很有機會，但是小黨就不一定，還是要把無黨籍跟小黨作區隔，因為黨還是要強調它的政黨認同、品牌跟主打的議題，這個部分在傳統選區不一定會有效，傳統選區看的還是人脈。無黨籍長時間經營人脈會有用，但是小黨要開始用空戰炒作議題，要在獨立選民比較高的選區比較有用。」

對於整體市議員選情，世新大學口語傳播暨社群傳播學系游梓翔則認為，最終的結果主要還是會受各黨的支持度影響，「陳時中會不會因為他的支持度偏低，而拖累民進黨議員的支持度，這是一個很重要的觀察點。」游梓翔同時也指出各黨的配票問題，「（黨內）互相搶票如果最後分配不均，對排名比較後面的議員就會產生很大的影響。」此外，游梓翔也提到除了藍綠之外，黃珊珊本次的支持也很高，整體情況變數較大，民眾黨議員可能因此獲得較多選票，而本次選舉中民眾黨就拿下了4席。

士林北投區－藍綠兩黨全數上榜 民眾黨雙姝黃瀞瑩當選 陳思宇落敗

台北市士林北投區的政黨結構多元，對小黨來說相對有利，尤其是今年多了民眾黨加入戰局，讓整體選情充滿變數。此次民眾黨派出「學姐」黃瀞瑩與前台北市觀傳局長陳思宇參選，「民眾黨雙姝」之爭，選前就已成為眾人關注焦點，不過最後僅有黃瀞瑩當選，陳思宇則未能拿下席次。該選區藍綠兩黨的提名人選全數上榜，至於時代力量劉仕傑則未能挺進議會。

松山信義區－徐巧芯選前聲量飆升順利連任 吳崢高票落選

本次松山信義區的席次，從原本的10席降至9席，形成16搶9的激戰局面。該選區由徐巧芯、王鴻薇2名「吸票機」拿下大量選票，使得藍營其他候選人陷入苦戰。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察分析，徐巧芯在選前10天的網路聲量高達63,089筆，兩大聲量高峰分別為生日時收到盧秀燕贈送的生日蛋糕（13,123筆），以及選前為謝龍介站台時，以一身制服化身「美少女戰士」揚言要「代替月亮懲罰民進黨」（10,324筆），在網路上引起高度討論。最終徐巧芯也達成生日願望，順利高票連任。

在該選區民眾關注的還有「蜂蜜檸檬哥」吳萼洋，以及退出時代力量後二度參選台北市議員的吳崢。吳萼洋在4年前競選台北市長失利，今年再度復出參選市議員，但最後僅獲得1,479票，未能當選。吳崢本次大選以無黨籍身分出戰，也得到無黨籍現任議員呱吉（邱威傑）的支持，但最終以14,686票落選，票數為所有落選者中最高，讓不少人都覺得非常可惜。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

中山大同區－藍綠女將激戰 王世堅成最強吸票機

中山大同區本次由13名候選人爭奪8個席次，其中女性候選人數過半，高達7人，成為該選區的亮點之一，最終的名單中共有5名女性當選。此外，呼聲最高的王世堅也受到大眾矚目，在選前預測相關數據，王世堅成為各界認為選情最穩的參選人，結果也一如大家預料，以29,796的高票遙遙領先其他候選人，達成6連霸。此外，王世堅在選前與黃珊珊互相加油打氣的互動，也造成個人網路好感度的提升。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，王世堅選前10天的網路好感度趨勢中，在經過11月23日與黃珊珊掃街拜票偶遇的互動後，正面聲量首度超過了負面聲量，進而成為競選的正面助力。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

中正萬華區－綠營拿下3席 民眾黨吳怡萱惜敗成「落選頭」

在中正萬華區中，以國民黨應曉薇以1萬9,40票成為該區最高票當選人，第2、3名分別為國民黨郭昭巖及民進黨吳沛憶，至於民進黨新人洪婉臻則以1萬6,069票位居第4。剩下的4席由國民黨吳志剛、無黨籍徐立信、國民黨鍾小平、民進黨劉耀仁拿下。整體席次分配為國民黨4席、民進黨3席、無黨藉1席，民眾黨吳怡萱則以1萬3,368票遺憾成為「落選頭」，與第8名劉耀仁的1萬4,518票僅差距1千多票。

大安文山區－口譯哥藍票倉選區中勝出 苗博雅上榜 林穎孟連任失敗

大安文山區由27名參選人競爭13個席次，候選人及席次皆屬台北所有選區中最多。其中「口譯哥」趙怡翔被封為綠營的「超級新人」，先前曾因為派系問題備受矚目，讓許多人都相當關注他初次參選的表現。在本次選舉中，趙怡翔在藍大於綠的大安文山區，最後以1萬7,489票排名第7，成功搶下席次。

此外，本次無黨籍議員苗博雅、林穎孟是否順利連任，也是大家注目的焦點之一。苗博雅在選前就被認為選情非常「穩」，在開票結果中穩定領先，以2萬8,417票順利連任。林穎孟先前則因為涉嫌詐領助理費而陷入輿論風波，在本次選舉中僅獲得4,630票，遺憾落選。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月16日至2022年11月25日。

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