黃偉哲連任成功！謝龍介選前狂打空戰網路聲量飆高拉近差距

image source: 黃偉哲

文／林子洵

2022年九合一大選結果出爐，台南市長選戰由民進黨黃偉哲以43萬3,684票，48.8%的得票率確認當選，成功連任台南市市長。國民黨候選人謝龍介則以38萬7,731票，43.63%的得票率落敗。根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站15日封關前的台南市長當選率預測，代表民進黨參選的黃偉哲領先，國民黨台南市長參選人謝龍介則居次，當選預測與開票結果符合。

世新大學口語傳播暨社群媒體學系游梓翔教授認為：「這次除了藍綠陣營之外，其餘的第三方並不強，加上黃偉哲執政四年的具有政績優勢，對黃偉哲來拚選連任非常有利。」東海大學政治學系沈有忠教授指出，「台南市長選情相對明朗，從過去的民調來看，黃偉哲就能順利連任。」

「綠大於藍、強打政績牌」 黃偉哲現任執政優勢成功拿下台南市

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看到，身為市長寶座挑戰者的謝龍介，在近一個月的網路聲量高達78,272筆，11月22、23日徐巧芯站台跳「愛妳」幫謝龍介助選，引起網友熱議，更是創下近期網路聲量高峰，且話題延續了兩天。而黃偉哲則是一直以「冷處理」和「低調」方式來面對爭議事件加上現任執政優勢，整體仍佔上風。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

爭議事件「冷處理」 黃偉哲不受風波影響支持度一路領先

被認為「綠到出汁」的台南市，除了基本盤綠大於藍，黃偉哲執政四年不僅有政績牌，同時也具現任執政優勢，因此，從選戰開打之後，一路保持領先地位。即使被謝龍介踢爆指控接受靈骨塔業者「啟承建設」邀宴並索賄千萬，但黃偉哲冷處理，不隨之起舞炒熱話題，避免引發更多紛爭。 選戰期間，黃偉哲經歷數起風波，似乎都沒受到太多影響。

世新大學口語傳播暨社群媒體學系游梓翔教授對此表示：「台灣選舉各縣市同時進行，注意力會被高度分散，某一些更有話題的選區，就會把媒體關注吸光，若對方的攻擊無法吸引到媒體關注，就沒有渲染效果。」東海大學政治學系沈有忠教授認為，「尋求連任而且選情相對來說較為穩定的縣市，候選人面對疫情或挑戰等，大多都會採取冷處理的方式」。

「綠到出汁」不利選情！ 謝龍介「只做一任作戰模式」全力拉小差距

「台語男神」謝龍介一路力拚上位，從里長、市議員到參選市長，他不僅地方實力堅強，社群經營也下足功夫。選前最後時刻，謝龍介除了掃街拜票勤跑行程，臉書也會同步直播掃街拜票畫面，增加與網友互動，因此在《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站11月15日民調封關前當選預測，落後黃偉哲。雖然這次「龍介仙」未能成功拿下台南市，但仍獲得38萬7,731票，突破2018年國民黨在台南市的得票率。游梓翔教授表示：「謝龍介身為長期在地經營的民意代表，對台南施政熟稔，加上他選前宣布只做一任的特殊選戰模式，受到國民黨肯定，在外在環境種種不利的情況下，盡了很大的力量，相比過去（除了2018年）的選舉，票數更加接近」。

黃偉哲：「希望能夠締造更好的施政成績」

黃偉哲成功連任後，首先感謝所有市民朋友以及競選團隊，並表示目前選舉已經差不多結束，未來將會持續推動市政，並在未來的任期中持續努力，希望能夠締造更好的施政成績，也感謝所有競爭對手，大家的批評與指教都會虛心接受，成為更好的市長，造就一個更好的台南，開創發光發熱的台南時代。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月27日至2022年11月26日。

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