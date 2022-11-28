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派陳時中選北市「不一定要當選」？ 林士峰揭民進黨真實考量

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨台北市長候選人陳時中（中）宣布敗選。 圖／聯合報系記者潘俊宏攝影
民進黨台北市長候選人陳時中（中）宣布敗選。 圖／聯合報系記者潘俊宏攝影

2022九合一大選結果出爐，民進黨僅拿下南部4縣市及澎湖縣，可說是大敗的慘況，總統蔡英文也宣布請辭黨主席。對此，藥師林士峰分析整體選戰過程，直言「民進黨趁這次大選一口氣拔掉民眾黨的政治能量，或許才是他們的優先考量」，而貼文曝光後也掀起討論。

林士峰昨（27）日在臉書上發文，他表示這次的選舉，民進黨幾乎傾全黨力氣，在打民眾黨最有機會當選的新竹市。他坦言這種手段，明顯透露出不想讓代表第三勢力插旗縣市首長的意圖，「畢竟以民調來看，能和年輕人一決雌雄的不是國民黨，而是民眾黨」。林士峰認為對民進黨來說，趁這次大選一口氣拔掉民眾黨的政治能量，或許才是他們的優先考量。

林士峰提到這次台北市長選舉，主角不外乎就是陳時中，更直言「驅使蔣萬安順利當選的力量，恐懼陳時中的當選，肯定占有一席之地」。在貼文的最後，他也強調「或許，民進黨派陳時中出來選，就是不想民眾黨那麼快的茁壯，當選對他們而言不一定是主要目標，打擊他們認為的主要敵人才是目的」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友都認同，「個人覺得台北市很明顯，民進黨贏不了，怎樣也要拉民眾黨下去，回到藍綠局面才能繼續玩」、「看到台北和新竹這樣搞，我也是這樣想了」、「很有道理，這次藍綠各自歸隊，不派人的話黃珊珊肯定當選」。

2022大選 投票 民眾黨 民進黨 陳時中 蔣萬安 黃珊珊 選情評論

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