派陳時中選北市「不一定要當選」？ 林士峰揭民進黨真實考量

2022九合一大選結果出爐，民進黨僅拿下南部4縣市及澎湖縣，可說是大敗的慘況，總統蔡英文也宣布請辭黨主席。對此，藥師林士峰分析整體選戰過程，直言「民進黨趁這次大選一口氣拔掉民眾黨的政治能量，或許才是他們的優先考量」，而貼文曝光後也掀起討論。

2022-11-28 10:29