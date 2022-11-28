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鄭運鵬感性謝票！帥兒曝光成另類焦點 網友激動了：不輸明星

聯合新聞網／ 綜合報導
鄭運鵬在桃園市長選舉落敗。 圖／聯合報系資料照片
鄭運鵬在桃園市長選舉落敗。 圖／聯合報系資料照片

九合一大選結果出爐，民進黨的鄭運鵬獲得42萬8983張票（得票率40.03％），敗給國民黨的張善政。然而，鄭運鵬昨（27）日上街向支持者謝票，並在臉書上感性發文，兒子的帥氣外貌也意外成為亮點。

鄭運鵬昨日在臉書上發文，他坦言即便兒子段考在即，也同意陪同上街謝票，希望能藉此讓孩子知道，父親失利的時候究竟在做些什麼。他也透露從來沒有邀請孩子參與過自己的勝選，「因為我不希望他們有虛榮感，對我來說，失敗的經驗比成功更難得」。

鄭運鵬表示他的家人在日常生活上沒有享受特權，但同時卻承受著沒有辦法想像的壓力，「我希望他們可以撐過這些壓力，以後能在不同領域承擔比我更大的責任」。

鄭運鵬期盼孩子可以看見尊重選舉結果的態度，除了競選團隊們都盡了全力，身為父親的他也盡力了，「未來桃園還是會很好，市民朋友也都會很好」；他希望孩子理解，從政是一件承擔責任的工作，承擔責任沒有風平浪靜、理所當然這回事；他更希望孩子知道父親敗選的時候，也是有價值和溫暖的。

在貼文的最後，鄭運鵬感性寫道，「即使沒有達成任務，我不會失落、不會失意，更不能失望，這個精神要傳遞下去，給支持台灣的大家，給我們的下一代。有我在，請大家放心；有你們在，我也很放心！謝謝各位」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友眼尖發現鄭運鵬的兒子相當帥氣，「天啊！兒子好帥」、「以後培養兒子出來選，票一定多到滿出來」、「我只想說，兒子好帥唷」、「我不喜歡你，但你兒子也太帥了吧」、「兒子不輸明星」、「兒子帥到犯規，可以排隊應徵當你兒子的岳母嗎？」、「等等…兒子比爸爸帥耶」、「你兒子真的太吸眼球了！怎麼現在才出現」。

2022大選 投票 鄭運鵬 得票率 張善政

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