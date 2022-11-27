澎湖建設發展 陳光復將全力向中央爭取支持

民進黨澎湖縣長當選人陳光復，今天起展開全島的謝票。他表示，感謝鄉親的支持，絕對不忘初衷，為澎湖建設發展，將全力尋求中央支持，打拚向前。

陳光復昨天得票1萬8777票，在全縣1市5鄉中，除馬公與七美2鄉市小輸外，其餘4鄉都翻盤，其中湖西故鄉贏了賴峰偉932票，以1696票之差擊敗尋求連任的國民黨賴峰偉。

陳光復昨晚在競選總部感謝鄉親支持外，並轉往大馬公票區展開謝票，所到之處鞭炮煙火不斷。今天下午起展開澎湖馬公澎南與湖西鄉謝票，明天則轉往白沙與西嶼2鄉。

陳光復表示，選前喊出「光復澎湖、看見幸福」為競選主軸，為澎湖發展建設，未來在醫療、交通、觀光和福利等民生議題上，中央與地方連成一線，對澎湖是一個好機會，將全力向中央爭取，打拚向前。

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